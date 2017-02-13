寒流逐漸減弱 吳德榮：北台灣明天高溫20度以上
2017-02-13 08:20
前中央氣象局預報中心主任吳德榮指出，今天白天寒流逐漸減弱，各地回溫2、3度，明天北台灣高溫更將回升到20度以上。（圖截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）清晨因輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，最低溫嘉義僅11.3度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，今天白天寒流逐漸減弱，各地回溫2、3度，明天（14日）北台灣高溫更將回升到20度以上。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，從歐洲中期預報中心（ECMWF）的模擬顯示，今日白天高溫將比昨天回升2、3度，夜間低溫則平均約回升1度。明天冷空氣繼續減弱，北台灣白天高溫約可回升至20度以上，中南部則可回升到23至25度，日夜溫差擴大。
貼文還提到，15至17日各地天氣晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升，15日北台灣高溫約可升至23度左右，16、17日則可攀升至25度以上，中南部也都可升至25度左右，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差偏大。
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