| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國3快官路段5車連環車禍 4傷送醫
 首頁 > 生活

寒流逐漸減弱 吳德榮：北台灣明天高溫20度以上

前中央氣象局預報中心主任吳德榮指出，今天白天寒流逐漸減弱，各地回溫2、3度，明天北台灣高溫更將回升到20度以上。（圖截自氣象局）

2017-02-13  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）清晨因輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，最低溫嘉義僅11.3度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，今天白天寒流逐漸減弱，各地回溫2、3度，明天（14日）北台灣高溫更將回升到20度以上。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，從歐洲中期預報中心（ECMWF）的模擬顯示，今日白天高溫將比昨天回升2、3度，夜間低溫則平均約回升1度。明天冷空氣繼續減弱，北台灣白天高溫約可回升至20度以上，中南部則可回升到23至25度，日夜溫差擴大。

貼文還提到，15至17日各地天氣晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升，15日北台灣高溫約可升至23度左右，16、17日則可攀升至25度以上，中南部也都可升至25度左右，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差偏大。

廣告
  • 吳德榮還提到，15至17日各地天氣晴朗穩定，氣溫逐日回升，15日北台灣高溫約可升至23度左右，16、17日則可攀升至25度以上。（資料照）

    吳德榮還提到，15至17日各地天氣晴朗穩定，氣溫逐日回升，15日北台灣高溫約可升至23度左右，16、17日則可攀升至25度以上。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳德榮 天氣 氣象
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：寒流逐漸減弱 吳德榮：北台灣明天高溫20度以上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.