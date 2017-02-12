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141年來首次！ 喵星人入侵紐約西敏寺狗展

2017-02-12  23:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約第141屆西敏寺狗展11日熱鬧展開，今年大會首次與國際貓迷協會合作，讓喵星人141年來首度在西敏寺狗展亮相，嚇壞了不少狗主人；喵星人本次可以參加寵物展覽，還有測試敏捷度的比賽。

綜合媒體報導，國際知名的西敏寺狗展（Westminster Kennel Club Dog Show），向來由西敏寺犬隻俱樂部、美國犬隻俱樂部聯合主辦，今年首次與國際貓迷協會（International Cat Association）合作，破例開放貓咪參加寵物展覽，還為貓咪舉辦了測試敏捷度的比賽。

加拿大無毛貓北米蘇（Bemisu）過去從未參加過測試敏捷度的比賽，本次在飼主使用玩具的帶領之下，成功完成跳圈、穿越隧道，擊敗了30隻貓咪，勇奪冠軍。狗隻訓練員指出，貓咪不一定只喜歡獨處，喵星人和狗狗一樣，都可以接受敏捷度的訓練。

喵星人現身西敏寺狗展活動，引起了不少狗主人的討論，許多狗主人對此表示驚訝、詭異，還有人認為喵星人參加傳統的狗展簡直是「踩過界」。第141屆西敏寺狗展2月11日在美國紐約登場，一連4天，2月14日結束

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  • 美國紐約第141屆西敏寺狗展11日熱鬧展開，今年大會首次與國際貓迷協會合作，讓喵星人141年來首度在西敏寺狗展亮相，嚇壞了不少狗主人。（路透）

    美國紐約第141屆西敏寺狗展11日熱鬧展開，今年大會首次與國際貓迷協會合作，讓喵星人141年來首度在西敏寺狗展亮相，嚇壞了不少狗主人。（路透）

  • 本屆西敏寺狗展，加拿大無毛貓北米蘇在飼主使用玩具的帶領之下，成功完成跳圈、穿越隧道，擊敗30隻貓咪，勇奪冠軍。（美聯社）

    本屆西敏寺狗展，加拿大無毛貓北米蘇在飼主使用玩具的帶領之下，成功完成跳圈、穿越隧道，擊敗30隻貓咪，勇奪冠軍。（美聯社）

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