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不畏空汙及寒流 高雄國際馬拉松2萬2千人參賽

2017年高雄國際馬拉松今清晨開跑。（記者方志賢攝）

2017-02-12  18:51

〔記者方志賢／高雄報導〕2017年高雄國際馬拉松今清晨開跑，2萬2000名跑友，不畏空氣汙染及寒流來襲，朝終點奮力衝刺，高雄市長陳菊表示，高雄馬拉松是全台唯一場地、路線、成績3大認證的賽事，今年持續以11大城市景點、澎湃補給與熱情加油聲，希望能帶給跑者最美好的馬拉松體驗。

高雄國際馬拉松參加人數年年創下新高，今年2萬2000名選手中，有308位跑者來自日本、肯亞、美國等31個國家，全程馬拉松5800多人參加、超半程馬拉松近8000人參加，休閒組則有8000多人參加。

市政府今年在馬拉松賽前6小時施放長達20分鐘的煙火，引起環保團體批評製造空氣汙染，而根據環保署空品監測資料，今上午高雄空品指標呈紅色警示，ＰＭ2.5細懸浮微粒濃度飆高，但似乎未影響到跑友的熱情，仍在寒冽的氣溫下朝終點衝刺，也很少人帶口罩跑步。

高雄市體育處長黃煜表示，今天寒流來襲，氣溫驟降，但屬於乾冷空氣，反而適合路跑，今年全馬馬拉松項目至少有5名選手跑出破大會紀錄的好成績，並沒有人因空氣問題出現身體不適，僅少數跑者有抽筋情況，向醫療站求助。

今年的高雄馬拉松，也出現不少創意造型跑者，KUSO裝扮造型吸睛，另外屏東大華慢跑協會著名的馬拉松狗「黃檸檬」，更是場內人氣王，不僅比賽沿途有人送雞腿加油，抵達終點還有人獻上花頸圈，並爭相與牠拍照。

主人黃獻文說，大黃狗「黃檸檬」原是流浪狗，10個月大開始帶著跑步，今年第8年報名參賽，慢跑最長還跑到100公里，馬拉松最佳成績是3小時59分，但因牠年紀已大，未來將改跑半馬。

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  • 大黃狗「黃檸檬」是馬拉松賽的人氣王，不少跑友爭相與牠合影。（圖體育處提供）

    大黃狗「黃檸檬」是馬拉松賽的人氣王，不少跑友爭相與牠合影。（圖體育處提供）

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