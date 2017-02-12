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流浪犬「大熊」遭安樂死 中市動保處挨批

2017-02-12  14:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣動物緊急救援小組接獲多位愛狗人士投訴，指台中市烏日區九德街一隻流浪犬「大熊」，今年1月20日因追車被動保處捕捉，2月1日就被安樂死。愛狗人士痛批政府的「零安樂死」政策是說一套做一套、騙很大。動保處則說明，「大熊」進入收容所後不吃東西，身體狀況越來越差，不得已才如此處理。

台灣動物緊急救援小組連日來接獲多位網友投訴，指「大熊」疑似5年前被主人棄養，但牠仍癡守老家，附近居民同情牠的遭遇，紛紛主動餵食，讓「大熊」成為社區忠犬，沒想到，「大熊」在今年1月20日因追車被動保處捕捉，民眾在公告開放領養第1天聯絡收容所，竟被告知「大熊」已在2月1日被安樂死。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，動保處辯稱「大熊」是「入所後高度緊迫」才被安樂死，理由實在牽強，流浪動物遭到外力捕捉，並更換環境後往往變得特別敏感，常出現情緒低落，不吃不喝等狀況，如果因此就判定要安樂死，過程明顯有疏失。台灣動物緊急救援小組呼籲動保處檢討失職人員責任，還「大熊」一個公道。

動保處長林儒良解釋，「大熊」因為咬人、追車，被民眾通報2次，甚至還報警處理，入所後因為不適應環境，不吃東西，身體狀況越來越差，經評估再這樣下去，恐怕會餓死，因此依照動保法第12條規定，「為解除動物傷病之痛苦」，才予以安樂死。

林儒良也說，政府推動的是「落實零撲殺」，安樂死在動保法中有相關規定，在有些狀況下，這麼做是對動物比較好。

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  • 這隻流浪犬已遭安樂死。（台灣動物緊急救援小組提供）

    這隻流浪犬已遭安樂死。（台灣動物緊急救援小組提供）

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