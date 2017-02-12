情人節有懷孕計劃？ 最受歡迎的10大性愛姿勢是...
2017-02-12 07:13
排名第二的是有36％支持度的「狗爬式」。（圖取自每日星報）
〔即時新聞／綜合報導〕在過兩天就是西洋情人節了，在這一天往往都是與伴侶一起度過美好的一天，來看看民眾最喜歡的性愛姿勢排行榜！
英國《每日星報》報導，大約有75%民眾最喜歡傳統男上女下的「傳教士」，他們認為這種姿勢很容易懷孕，接著依序為36％支持度的「狗爬式」、30％支持度的「剪刀式」、19％支持度的「女上男下」、18.5％支持度的「前壓狗爬式」、18％支持度的「青蛙式」、15％支持度的「蜷曲式」、7％支持度的「女上男下反轉式」、6％支持度的「站立式」、「木樁式」則是有5％支持度等等。
不少情侶在情人節這天有懷孕的打算，其實懷孕受精可能與性愛姿勢有所關係，生育專家葛蘭維利（Marilyn Glenville）說，若想要授精懷孕成功，一定要選擇不違背地心引力的姿勢，像是女上男下以及站立式的姿勢都違背地心引力，這樣就會阻礙精子前往輸卵管和卵子結合。
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