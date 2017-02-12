| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

情人節有懷孕計劃？ 最受歡迎的10大性愛姿勢是...

排名第二的是有36％支持度的「狗爬式」。（圖取自每日星報）

2017-02-12  07:13

〔即時新聞／綜合報導〕在過兩天就是西洋情人節了，在這一天往往都是與伴侶一起度過美好的一天，來看看民眾最喜歡的性愛姿勢排行榜！

英國《每日星報》報導，大約有75%民眾最喜歡傳統男上女下的「傳教士」，他們認為這種姿勢很容易懷孕，接著依序為36％支持度的「狗爬式」、30％支持度的「剪刀式」、19％支持度的「女上男下」、18.5％支持度的「前壓狗爬式」、18％支持度的「青蛙式」、15％支持度的「蜷曲式」、7％支持度的「女上男下反轉式」、6％支持度的「站立式」、「木樁式」則是有5％支持度等等。

不少情侶在情人節這天有懷孕的打算，其實懷孕受精可能與性愛姿勢有所關係，生育專家葛蘭維利（Marilyn Glenville）說，若想要授精懷孕成功，一定要選擇不違背地心引力的姿勢，像是女上男下以及站立式的姿勢都違背地心引力，這樣就會阻礙精子前往輸卵管和卵子結合。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩性 性愛 性愛姿勢 懷孕
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：情人節有懷孕計劃？ 最受歡迎的10大性愛姿勢是...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.