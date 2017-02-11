高雄萬人提燈大遊行 小朋友直喊：冷死了

元宵夜愛河施放煙火，照亮夜空。（記者張忠義攝）

2017-02-11 21:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天元宵節碰上超強寒流，高雄市晚間舉辦的提燈大遊行與20分鐘大港煙火秀，人潮沒有預期的多，但估計仍湧入近10萬人潮，捷運、渡輪及接駁公車均延長發車到明天凌晨2時。

眾所期待的高雄燈會藝術節壓軸活動：萬人提燈大遊行與最後一場大港花火秀，今天晚間熱鬧展開，卻不巧遇上高雄罕見的12、3度低溫。

市府準備了5萬盞「旺來雞」小提燈，晚間分5個定點發放，7點展開提燈大遊行，從愛河畔的民生、河東路口，一路走到鹽埕區的五福、七賢路口，愛河同時施放煙火，照耀夜空美侖美奐。

不過，高雄市晚間的氣溫直降，從傍晚6點的15度，晚間9點降到14度，體感溫度更只有11度，很多小朋友走一小段就高喊「冷死了」，家長只能半途而廢。

不少年輕人則穿著厚重衣物，遊行後轉往香蕉碼頭、星光水岸公園，準備12日凌晨0點欣賞燦爛的大港花火秀，度過一個璀璨夢幻的元宵節。

但根據氣象局預報，凌晨時分，高雄的溫度將下探12、3度，尤其港邊的海風大，體感溫度可能破10度，也苦了看煙火的民眾，估計參觀人潮比預期的少。

凌晨這場史上最長煙火秀，時間長達20分17秒，市府在西子灣及旗津長達1千公尺的防坡堤上，施放高空煙火，人潮從今晚9點後，陸續湧入西子灣、哈瑪星、旗津等地，卡位等著看煙火。