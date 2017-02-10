中市2天疑5人天冷猝死 醫師：別把喝酒當取暖

2017-02-10 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒流來襲，台中市氣象站今天清晨多處都測出低於攝氏10度的低溫，直至白天才回升至18、19度，加上風力強，體感溫度更低，這波寒流將持續發威至週日，昨天也造成5人疑似心血管疾病猝死，醫師提醒要注意保暖並小心溫差大，別把飲酒當保暖。

衛生局統計昨天至今日傍晚為止，有5人疑因寒冷引發心血管疾病猝死送醫不治，醫管科長洪美智指出，包括4名老人分別送台中榮總、中山附醫，還有一名60歲民眾心血管問題猝死送中國附醫不治，因心血管問題就醫多1至2成。

中國附醫急診室主任陳維恭指出，低溫對心血管疾病患者衝擊大，昨天低溫寒流初來當晚，急診人次少逾一成，應該是民眾都躲在家裡禦寒，但這波寒流日夜溫差大，大家白天出門要注意保暖，也要小心後續3天至1週，在驟冷後過後罹患心血管、腎臟、腸胃道和肺病患者須嚴防併發症。

陳維恭提醒，慢性病患者應按時服藥，一般人也不要以喝酒取暖，許多人不知有心臟病，一旦喝酒加速新陳代謝，身體會難以負荷病發；台中榮總心血管中心副主任蔡鴻文也提醒，元宵節出門賞花燈、參與晚會或追雪、泡溫泉，都要特別注意，一般民眾也要做好保暖，有心血管疾病或老人、孩童等太冷也別出門，出現胸悶、胸痛，甚至上腹痛等不適，要立即就醫。

台中公園元宵辦花燈，台中氣象站今天清晨在台中公園附近測得低溫9.9度，市區氣溫波動大，反而溫度低，而梧棲測出瞬間9級陣風，到了白天中午氣溫回升至18、19度，但到了入夜後又進入10度上下的低溫。

氣象站指出，今年首波寒流不同去年霸王級寒流持續整天低溫，這波寒流到了白天會回溫，但日夜溫差超過8度，也達到氣象局溫差大標準，而且這次風大，會感覺更冷，體感溫度會再下降4度左右，要一直等到下週一才回暖，回復到白天24、25度的天氣。