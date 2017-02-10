中市2天疑5人天冷猝死 醫師：別把喝酒當取暖
〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒流來襲，台中市氣象站今天清晨多處都測出低於攝氏10度的低溫，直至白天才回升至18、19度，加上風力強，體感溫度更低，這波寒流將持續發威至週日，昨天也造成5人疑似心血管疾病猝死，醫師提醒要注意保暖並小心溫差大，別把飲酒當保暖。
衛生局統計昨天至今日傍晚為止，有5人疑因寒冷引發心血管疾病猝死送醫不治，醫管科長洪美智指出，包括4名老人分別送台中榮總、中山附醫，還有一名60歲民眾心血管問題猝死送中國附醫不治，因心血管問題就醫多1至2成。
中國附醫急診室主任陳維恭指出，低溫對心血管疾病患者衝擊大，昨天低溫寒流初來當晚，急診人次少逾一成，應該是民眾都躲在家裡禦寒，但這波寒流日夜溫差大，大家白天出門要注意保暖，也要小心後續3天至1週，在驟冷後過後罹患心血管、腎臟、腸胃道和肺病患者須嚴防併發症。
陳維恭提醒，慢性病患者應按時服藥，一般人也不要以喝酒取暖，許多人不知有心臟病，一旦喝酒加速新陳代謝，身體會難以負荷病發；台中榮總心血管中心副主任蔡鴻文也提醒，元宵節出門賞花燈、參與晚會或追雪、泡溫泉，都要特別注意，一般民眾也要做好保暖，有心血管疾病或老人、孩童等太冷也別出門，出現胸悶、胸痛，甚至上腹痛等不適，要立即就醫。
台中公園元宵辦花燈，台中氣象站今天清晨在台中公園附近測得低溫9.9度，市區氣溫波動大，反而溫度低，而梧棲測出瞬間9級陣風，到了白天中午氣溫回升至18、19度，但到了入夜後又進入10度上下的低溫。
氣象站指出，今年首波寒流不同去年霸王級寒流持續整天低溫，這波寒流到了白天會回溫，但日夜溫差超過8度，也達到氣象局溫差大標準，而且這次風大，會感覺更冷，體感溫度會再下降4度左右，要一直等到下週一才回暖，回復到白天24、25度的天氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- （影音）鮮肉天菜尬肌 蹦出小山丘
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 新竹賞蟹步道 3月底萬蟹奔騰
- （影音）Ella最強孕婦 挺孕肚玩蛋蛋還發出呻吟聲
- 毒品通緝犯見警拔腿跑 腿軟百米跑不贏被逮
- 豬哥亮缺席春酒 進醫院熬第6次化療
- 由田去年EPS逾4元 今年訂單滿手
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 日職》陽岱鋼神秘早退 巨人教練團回應了
- 往事留聲機 窗外有海
- NBA》不愛魏少就是不愛籃球？巴克利遭網友狠酸
- 收賄包庇業者濫倒廢土 退休所長重判16年
- 台電女員工公聽會強奪記者手機 強制罪判拘40天
- 八煙須拆路障 封村派堅封路
- NBA》誰說書豪不練球？雪地投籃熱血影片曝光（影音）
- 吳清鏞傳接宜副縣長 吳澤成：他是方案之一
- 丟臉！ 女台商捕鯊割魚翅 遭哥斯大黎加判刑
- Ucar下月上路？柯：時間到就會說
- 籃球》怪物高中生單場92分 對手教頭：根本笑話（影音）
- 總統首開經濟顧問會議 保證今夏不缺電
- （影音）張文绮超糗 順口溜「雞爸尾巴」傻傻分不清
- 甘迺迪機場驚傳客機起火 火光四射嚇壞民眾
- 庇護工場無毒蔬菜 桃市長認養1年期
- 林邊普龍殿 5年一科迎仙帝
- NBA》技術挑戰賽對戰表出爐 沃爾強碰爵士宅神
- 自由開講》回應 洪教授投書「文資審議委員懂很多？」
- 中職》猿隊石垣島戰羅德 陳冠宇看板超搶鏡
- 患有「睡眠性交症」 英國軍人性侵獲判無罪
- 《It Bag 鎖向無敵 》10
- 公教軍警發聲明「倒柱」 廖國棟：要人退出很難啦！
- 法律白話文小學堂》我可以向國家要我不知道的資料嗎？
- 謝和弦不陪老婆睡 扣嫂嘆：我真的好擔心他…
- 朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望
- 《瘋狂麥斯》美人兒真的懷孕了！喜秀比基尼孕肚照
- 豪雨釀災 度假勝地峇里島山崩奪12命
- 徐鈞浩、曹晏豪甜擦護唇膏 陳禕倫破2裸上身
- 對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的...
- 天冷外出買毒 邊騎車邊發抖引警方盤查
標題：中市2天疑5人天冷猝死 醫師：別把喝酒當取暖
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email