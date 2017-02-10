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家族旅遊走不停？做到這些事不腳痛你還能走得比別人久！

2017-02-10  18:20

〔iStyle頻道／綜合報導〕過年全家難得聚在一起不來趟微旅行太可惜，不管是出門賞花，或是到各家廟拜拜，免不了都得大走特走，但是腳經過一整天的折磨絕對會非常不舒服，不過根據「Chi Walking」報導，只要走路的時候做到這些事，就能幫你走得遠也不腳痛。

1、步伐過大 ：或許大步快走是減肥的好方法，但是要出去走一整天就不適用這個方案，縮短步伐可以保護臀部、膝蓋、腳筋不受傷害，防止足底筋膜炎發生，正確的走路方法是，使用核心肌肉，以短、快和微前傾的步伐向前走。

2、不使用手臂 ：走路的時候雙手記得擺動，別讓它垂掛兩側，這麼做可以增加動力，減輕腳底負擔，不過擺動幅度不用過大，只要從前方稍微揮到後方，手肘角度呈90度即可。

3、穿新鞋：想要走得遠、走得久最好不要穿新鞋，否則容易磨腳起水泡，要怎麼判斷鞋子適合走路？除了穿著運動類型的鞋子以外，鞋子至少要有走超過「5小時」的經驗，以循序漸進的方式讓鞋子適應就能降低疼痛感。

4、不喝水：走路的時候別顧著說話，記得每15分鐘補充一次水分，它能減緩抽筋、頭痛、頭暈的情形，身體不脫水就能維持好心情，還能降低肌肉緊繃的問題，腳自然就比較不容易痛。

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  • 每次過年跟著家人到處走很崩潰？注意這些事就不怕腳痛啦！（擷取自rolaofficial instagram）

    每次過年跟著家人到處走很崩潰？注意這些事就不怕腳痛啦！（擷取自rolaofficial instagram）

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