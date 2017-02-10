空污緊急防治辦法不緊急 立委邀環署再開公聽會

2017-02-10 15:21

〔記者李忠憲／台中報導〕國內空污問題日益嚴重，尤其中南部包括台中、彰化、雲林等長年飽受空污之苦。去年底環保署提出空氣品質檢測標準以及《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》修正草案，時代力量立委洪慈庸對此草案標準頗有疑慮，與環團共同爭取下，環保署承諾今年將在中南部再開4場公聽會。其中，台中場在今天下午2點，在洪慈庸的家鄉后里區內埔國小舉行。

立委洪慈庸表示，環保署加開4場公聽會，重點主要放在《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》修正。環保署去年9月及11月底在台北召開2場公聽會，提出PM2.5濃度條件遭民間團體質疑太寬鬆，預警等級範圍從35微克到150微克，PM2.5濃度也得到150微克才會顯示嚴重惡化、紫爆。她與環團質疑，此數值與舊制紫爆標準70微克相差太多，不僅容易讓民眾混淆、警示效果不足，降載標準也會牽連受影響，她也多次批評「緊急辦法一點也不緊急」。

洪表示，此次環保署對於《空品嚴重惡化緊急防制辦法》修正大有改善，不僅在PM2.5濃度將預警範圍細分為二級（35.5微克～54.5微克）與一級（54.5微克～150.5微克）2個程度的警示分級，也依照個別等級要求地方政府針對轄內排放規模大的污染源執行自主降載或調整措施。

洪慈庸說，環保署此次做出部分修正值得肯定，但法令辦法強制性條件設定仍然過高，必需依賴地方政府積極作為，若地方政府無積極作為，民眾健康仍相當堪慮。

她表示，此次特別邀請環保署前往后里，一方面希望中央部會能苦民所苦，實際體會中南部居民每天生活所處環境，了解居民面對空污卻難以遁逃的壓力。另一方面，則是希望能夠藉由這個機會，讓長期非常關注空污議題的在地居民能向中央提出想法與意見，她期待能夠進行實質理性的討論、匯集意見，她也將持續督促環保署在空污改善措施上的進度。