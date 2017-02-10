太平山降到零下3度 霧淞美景遊客驚豔！

太平山一度降到零下3度，山區出現霧淞美景。（記者江志雄翻攝）

2017-02-10 08:32

［記者江志雄／宜蘭報導］強烈冷氣團來襲，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，一度降到攝氏零下3度，可惜水氣不足，沒有下雪，但山區出現霧淞，形成平地難得一見的景致。

太平山氣溫宛如溜滑梯，昨天傍晚後就降到零度以下，山區冷吱吱，遊客穿著厚重衣物禦寒，最冷降至零下3度，成為太平山本季入冬後的最低溫，但屬偏乾天候，距離下雪還差臨門一腳。

今天清晨天亮後，太平山區結滿霧淞，遊客紛紛跑到室外欣賞美景，太平山莊經理黃信偉說，聯外道路濕滑，開山上山遊客要注意行車安全，並做好保暖，以免著涼。

太平山的霧淞。（記者江志雄翻攝）

遊客出外賞景。（記者江志雄翻攝）

太平山莊中央階梯景致。（記者江志雄翻攝）

太平山霧淞。（記者江志雄翻攝）