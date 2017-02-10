| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三峽山區驚見男屍 身上有不明傷口 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

太平山降到零下3度 霧淞美景遊客驚豔！

太平山一度降到零下3度，山區出現霧淞美景。（記者江志雄翻攝）

2017-02-10  08:32

［記者江志雄／宜蘭報導］強烈冷氣團來襲，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，一度降到攝氏零下3度，可惜水氣不足，沒有下雪，但山區出現霧淞，形成平地難得一見的景致。

太平山氣溫宛如溜滑梯，昨天傍晚後就降到零度以下，山區冷吱吱，遊客穿著厚重衣物禦寒，最冷降至零下3度，成為太平山本季入冬後的最低溫，但屬偏乾天候，距離下雪還差臨門一腳。

今天清晨天亮後，太平山區結滿霧淞，遊客紛紛跑到室外欣賞美景，太平山莊經理黃信偉說，聯外道路濕滑，開山上山遊客要注意行車安全，並做好保暖，以免著涼。

太平山的霧淞。（記者江志雄翻攝）

遊客出外賞景。（記者江志雄翻攝）

太平山莊中央階梯景致。（記者江志雄翻攝）

太平山霧淞。（記者江志雄翻攝）

太平山霧淞。（記者江志雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 太平山 寒流
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：太平山降到零下3度 霧淞美景遊客驚豔！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.