許厝學童何處上課? 李進勇：會與行政院決定一致

2017-02-09 14:50

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣橋頭國小許厝分校學童何處上課？雲林縣長李進勇今天表示，將以學童健康安全優先考量，縣府會與行政院決定一致，原則上明天對外宣佈。

國健署7日召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，會議中認為，許厝分校學童尿液中VCM的代謝物硫代二乙酸數值偏高、與攝取蛋類有明顯相關，造成爭議。

學童是否回分校上課？還是留在校本部？國健署今晚6點將召開說明會，地方及多數家長希望學生新學期回分校上課，但行政院傾向學生續留本校。

李進勇表示，他已指示教育處請許厝分校老師今天完成分校61名學童家長訪視，探尋家長對於學童於何處上課及對於檢驗報告態度，參考晚上專家學者建議，做出決定，原則上在明天向外宣佈。

李進勇強調，安置許厝分校仍會以學童健康安全為優先考量，縣政府也會與行政院採取一致立場。