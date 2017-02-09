社子島開發案「自願」進入二階段環評

開發面積近300公頃的社子島開發案，今首次進入北市環評委員會討論。（記者張議晨攝）

2017-02-09 13:33

〔記者張議晨／台北報導〕攸關社子島未來發展的社子島開發案，今首度進入北市環評委員會討論，由於整場開發對當地人文、生態衝擊劇烈，開發單位「自願」直接進入第二階段環評，獲環評委員同意，未來將舉辦現勘、說明會、公聽會，開發單位再送環評報告書至大會審議，地政局副局長易立民指出，「盼能在明年5月環評有明確結果」。

北市社子島開發計畫歷經多任市長仍無法解決，直到去年二月，柯市府採「i-voting」方式，確定開方案朝「生態社子島」方案進行，總計開發面積約294.13公頃，計畫範圍涵蓋士林區福安里、富州里及部分永倫里，影響現住戶1萬1千多名。

由於社子島開發案懸宕已久，外界均關心未來開發時程，易立民指出，市府認為社子島開發案越快越好，目前當地都市計畫、防洪計畫都已送交中央單位審議，都市計畫希望今年五月可完成審定，但因內政部都委會要求都市計畫核定公告須檢附環評通過文件，因此市府希望環評最快能在明年5月能有明確結果。

此外，環評委員劉益昌也質疑，整個計畫案仍為「陸域」思考，但台北盆地從來就是多水地方，把社子島、關渡平原都填土，「水要去哪裡？」，應將上游及周邊區域納入影響範圍，而非僅社子島地區，另外，說明書台北盆地沉降速率及地震評定也僅提供20年，但根據文獻，清代台北曾發生大地震，說明書卻未檢討台北盆地未來是否可能出現二百年大地震，應就未來沉降速率做詳細說明。

社子島開發案雖獲環評委員會同意直接進入二階段環評，但在今日報告前，主導開發的地政局長李得全，及土地開發總隊隊長、委託顧問公司負責人卻未到場，此舉遭環評委員詹長權質疑不重視首次環評審查。

他直言，社子島為北市府重大開發案，但首次環評審查卻未見主管機關首長到場，「地政局應該沒有其他案子比社子島還要大」，市府應該更為審慎，而非浪費彼此時間。

易立民則說，「社子島開發由土地開發總隊主導，未來均會請總隊長到場說明。」