成醫開發步態監測APP 找出跌倒高風險群
2017-02-08 18:20
成大醫院復健科與雲林科大資工系開發出可監測研究人類雙腳步態正常與否的「成醫GO APP」手機軟體。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院與雲林科大資工系合作多年，近期開發出搭配穿戴裝置、可監測研究人類雙腳步態是否正常的「成醫GO APP」手機軟體。成醫復健科醫師表示，這套步態監測系統可找出跌倒的高風險族群，提供個人化復健治療與建議，目前運用在斗六分院復健科的中風患者為主。
成醫復健科主治醫師連偉志表示，此監測系統APP開發後獲得成大醫院內佳作獎、通過院內人體試驗委員會認可用於臨床門診治療，現階段因與雲科大合作關係，用在斗六分院中風患者為主。此研究計畫也獲得國際醫學期刊接受。
成大醫院說，衰弱的老年人是跌倒高風險族群，跌倒會增加失能與死亡風險，發展預防跌倒的策略對老人家很重要。成醫復健部、斗六分院復健科與雲林科大資工系歷經數年研究，開發出這套結合腳部穿戴器與手機APP軟體的人體步態監測系統。
研究團隊藉由三軸加速度模組裝置在個案身上，從中擷取個案在走路中的加速度訊號，分析其步態變化，進而量化與評估復健成效，用來協助臨床治療決策。
連偉志指出，這套手機APP1.0版軟體會集中顯示來自於穿戴式裝置上有關三軸加速度測量功能的所有資料，包括測驗紀錄、起立行走測驗與10公尺走路測驗等項目，經由這些資料分析，團隊可以辨識出個案是否歸屬於跌倒的高風險族群？並據以提供個人化的復健治療及建議。
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