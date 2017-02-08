簡化五成訪視評鑑 大學系所評鑑今年停辦

2017-02-08 16:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育工作除了教學，過去仍要應付龐大的行政作業，教育部統計，過去總體就有122項訪視與評鑑，需耗費學校人員準備書面資料，甚至影響教學工作，經檢討今年將停辦整併其中的62項，如大學系所評鑑就會全面停辦，教授不用再辛苦準備資料，回歸學校專業自主發展。

教育部長潘文忠表示，老師應把時間跟心力用在教育與學生身上，而過去許多評鑑，反而讓學校為了爭取資源，天天寫申請計畫、審核、簡報、最後核銷等，耗時費工，其中光是地方統合視導最高就曾累積600多個細項；另外在評鑑引導下，各校也無法發展在地與學校特色，如大學就因評鑑而缺乏特色，常被外界譏為全台只有1所大學叫「教育部大學」等。

對此，教育部去年7月啟動行政減量專案小組，經盤點，總共有122項訪視評鑑，潘文忠表示，將在今年底前完成整併簡化，其中有62項會停辦整併，60項會簡化，將期程延長、精簡文書、縮短程序、減少受評對象、善用資料庫等方法，達到行政減量目的。

教育部綜規司司長黃雯玲說，其中在地方統合視導中，在102年已從546項逐年簡化到104年的144項，而在去年更走向因地制宜與質化模式，取消量化指標，改用10大質化視導主題，用座談會方式了解地方規劃及成果。

黃雯玲還說，在大專方面，過去有大學校務評鑑與大學系所評鑑2大類，學校與教授經常忙完校務評鑑後，緊接著又須忙系所評鑑，外界也曾批評評鑑資料造假、教師教學受影響等缺點，對此也將校務評鑑簡化，從原先的5項48指標縮為4項14指標，另外也在今年全面取消系所評鑑，讓系所的發展回歸各校專業自主管理。