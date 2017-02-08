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聖母廟元宵高空煙火秀 18吋炮管煙火可達350米高

聖母廟高空煙火秀，廟方展示今年最大口徑為18吋炮管的煙火，預計射程可達350米高。（記者蔡文居攝）

2017-02-08  09:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正統鹿耳門聖母廟「國際高空煙火秀」將於元宵登場，目前各式口徑的高空煙火炮管正趕工進行安裝，今年最大口徑為18吋炮管的煙火，預計射程可達350米高。

聖母廟主委王明義表示，正統鹿耳門聖母廟為迎接新春，推出2017年「花火迎春迓春牛」一系列活動，今年以「鹿耳門風華再現慶元宵」為主題，將於2月11日晚上8點登場。

負責高空煙火施放的山鈦煙火公司，這幾天正加緊趕工中。其中，高空煙火發射炮管今天大致架設完成，最大口徑18吋，直徑約46公分，預計可發射達350米高，以豐富動態花朵呈現，屆時火樹銀花，點亮台江夜空，將是春節另一波高潮。

主委王明義表示，今年的高空煙火主題為「鹿耳門風華再現慶元宵」，煙火的顏色及花樣，比南北跨年煙火更有看頭，除了高空煙火秀，當天下午則舉辦各項藝文活動表演，晚上6點到8點也舉行「迎春牛提燈遊行」及搶春牛活動緊接著炸蜂炮與燦爛奪目的國際高空煙火秀，活動時間持續至晚上10點半，歡迎民眾來聖母廟提早鬧元宵。

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  • 聖母廟高空煙火秀，這幾天正加緊趕工中。（記者蔡文居攝）

    聖母廟高空煙火秀，這幾天正加緊趕工中。（記者蔡文居攝）

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