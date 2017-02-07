指標豪宅「帝寶」 掀出售潮？
2017-02-07 18:08
日前傳出「護價」說法的指標豪宅「帝寶」，今日再迸出一戶高樓層委託台灣金服標售資訊。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐義平／台北報導〕日前傳出「護價」說法的指標豪宅「帝寶」，今日再迸出一戶高樓層委託台灣金服標售資訊。根據台灣金服表示，該戶為C棟21樓，坪數約262坪，總底價7.5億元，扣除車位價格與坪數後，拆算每坪單價約278.63萬元，預計15日標售。房產業者指出，該標售價格已是刀口價，能否標脫仍看豪宅買家對於房市的信心。
台灣金服指出，預計標售的「帝寶」樓層21樓，建物坪數約262坪，另有4個車位坪數約54坪，全案採不揭示底價方式進行，投標人最低投標金額為新台幣7.5億元。
根據地籍資料該戶屋主為蔡姓自然人，不過信託委託人為陸勝文，外傳是貴婦名媛團之一婦名，2011年曾因繳不出稅，導致帝寶房子遭到禁制處分，數度被稅捐處盯上，曾被封為「擁有5.7億房產，卻欠百萬房屋稅」的帝寶貴婦，期間曾傳出因此要出清手中的豪宅資產。
信義房屋不動產曾敬德表示，帝寶釋出量少，因此經歷這波房價修正後，究竟身價是否受影響市場也很關注，不過從這次定價的確比高檔便宜一些，但似乎修正幅度也很有限，標售結果對市場有參考性。
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