高雄春藝《咱的電影咱的歌》 10日起開放索票
2017-02-07 14:32
高雄春天藝術節首檔大型旗艦節目《咱的電影咱的歌》，邀台灣人來唱台灣歌。（圖由高市文化局提供）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕告別黑白膠片看見彩色螢幕，台語電影歷史脈絡一如交疊的印記，高雄春天藝術節首檔大型旗艦節目《咱的電影咱的歌》，以音樂會做為媒介，透過經典台語電影畫面的原音重現，喚起集體記憶中可貴的夢想與信念。
高市文化局表示，2009年起，高雄春天藝術節在高雄舉辦了第一場沒有椅子的草地音樂會，在春夜微風星光燦爛的草地上，用最輕鬆的方式體驗交響樂。每一年的議題內容、藝術形式、製作團隊等備受各方矚目，7年來已累積了近20萬人次的參與。
「228草地音樂會」在製作人藍祖蔚先生規劃下，集結李欣芸、柯智豪、陳哲聖、黃乾育、彭靖等音樂新秀，將台語老歌重新編曲，並在高市交響樂團近百人編制的現場演奏下，邀請寶島歌后紀露霞，新生代歌王許富凱和清新歌手方宥心等老中青三代演唱；國家電影中心也提供的珍貴台語片，透過影像的技術，跨越時代的聲音在萬人的現場產生撼動人心的共鳴，喚起集體記憶中可貴的夢想與信念。
藍祖蔚也撰寫專文推薦此場音樂會，他指出，過去400年來，台灣土地上有很多的統治者來來去去，來的人，總不忘挾著政治強勢與文化優勢，強要你低頭做順民，然後也不忘要你放棄或忘記母語，政治強化吹襲下，用歌謠唱出庶民心聲，其實是最委婉的抗議身影；「記得母親教我們的話與歌，我們就不會忘了自己是誰，記得自己的名字，就能夠唱出自己的聲音。」
《咱的電影咱的歌》草地音樂會25、26兩天將在高美館面湖草地登場，文化局也將從10日起開放民眾免費索票，每人限索2張，數量有限，索完為止，索票地點可上高雄春藝官網查詢。
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