「客家妹」陳明珠向遊客招手 到苗栗鬧元宵
2017-02-07 12:22
「客家妹」陳明珠主持踩街活動，歡迎全國民眾到苗栗「逗熱鬧、鬧元宵」。（記者彭健禮攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市元宵（火旁）龍系列活動「創意踩街」，將於10日週五晚間7點登場。42支踩街隊伍，將從南苗三角公園沿中正路走到苗栗火車站，市公所邀請去年520總統就職大典挑大樑的苗栗市子弟「客家妹」陳明珠主持，歡迎全國民眾到苗栗「逗熱鬧、鬧元宵」。
苗栗市元宵（火旁）龍系列活動於10日起進入高潮，10日晚間由創意踩街熱鬧迎客，接著11日為壓軸「（火旁）龍之夜」。
參與創意踩街的42支隊伍，有世界扯鈴冠軍的後龍國小扯鈴隊、卓蘭高中荷花龍、蘭陽森巴舞團及奇妙小丑、女子八家將、原住民新住民創意舞團、花燈陣等，分「金」喜好兆頭、「木」逢春迎新、「水」迎風雨順、「火」旺祥龍福、「土」養天地人等五行相生行進，祈求來年慶旺。
11日下午5點半，「（火旁）龍之夜」於苗栗市經國路河濱公園登場，先安排霹靂（火旁）龍、親子舞龍，供民眾體驗；晚間7點，由台灣火舞冠軍Scream演出揭開序幕，隨後9支龍隊上陣，接受火炮洗禮。
市長邱炳坤表示，（火旁）龍的「（火旁）」字，源自於鞭炮爆炸的聲音，客家習俗中，龍愈（火旁）愈旺，龍被鞭炮炸的越烈，福氣、財運和運勢愈發。
陳明珠也說，她在苗市客庄成長，從小就體驗（火旁）龍魅力，歡迎全國各地民眾，來苗栗過元宵，也探訪客家庄、品嚐客家美食，參與苗栗特有的民俗嘉年華會，體驗（火旁）龍之樂。
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