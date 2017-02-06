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3姊弟顧中風癱父高麗菜園 民眾愛心大搶購

南投埔里魏家3姊弟不捨中風父親的高麗菜園荒廢腐爛，消息曝光後吸引大批民眾前來現採認購。（記者佟振國攝）

2017-02-06  20:21

〔記者佟振國／南投報導〕台灣最美風景！南投縣埔里鎮魏姓3姊弟不捨父親中風後近5分地的高麗菜園荒廢，收成化為泡影，消息曝光後各地愛心湧至，民眾到場親採或電話認購不斷，魏家老么魏鴻鎮就讀的埔里國中師生今天還組成「助割隊」到場幫忙，也認購近400顆高麗菜，經眾人連日努力，近6000顆高麗菜已採收銷售近7成，留下過熟與水傷的蔬菜，決定明天（7日）全數刨除，姊弟也淚謝各界伸援。

埔里鎮魏家3姊弟的母親、父親先後因開刀及中風，導致家中近5分地的高麗菜園乏人照料，最近高麗菜成熟，孝順的3人不捨父親辛苦栽種的高麗菜腐爛或剷除當肥料，寒假期間下田幫忙採收。

昨天消息見報後，透過各地網友串聯，愛心陸續湧至，今天到場親採的民眾更多，也有無法到場的外縣市民眾，透過電話表達認購意願，希望助3姊弟一臂之力。

魏家老么魏鴻鎮今天返校參加輔導拚會考，就讀的埔里國中師生則是組成「助割隊」，下田幫忙採收，全校師生也認購近400顆高麗菜，校方更準備3萬元急難救助金，日後也會視魏家的經濟狀況提供必要的資源協助。

魏家大姊魏薏珊表示，經過這幾天大家幫忙，近6000顆高麗菜已經採收銷售近7成，但剩下的因為過熟與先前無力照顧產生水傷，不能再出售，決定明天全部刨除當肥料，萬分感謝各界伸援搶救父親的心血。

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  • 魏家老么魏鴻鎮就讀的埔里國中師生也組成「助割隊」下田幫忙採收。（記者佟振國攝）

    魏家老么魏鴻鎮就讀的埔里國中師生也組成「助割隊」下田幫忙採收。（記者佟振國攝）

  • 埔里國中全校師生認購近400顆高麗菜，送給有需要的家庭。（記者佟振國攝）

    埔里國中全校師生認購近400顆高麗菜，送給有需要的家庭。（記者佟振國攝）

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