手術後喝咖啡 醫師：有助排氣、減少腸阻塞
〔記者王俊忠／台南報導〕郭綜合醫院婦產部主任李耀泰醫師常在手術前告知患者與家屬」手術後當天可以喝咖啡」，患者與家屬也常反問是真的嗎？李醫師說明，根據歐、美醫學研究文獻與自己簡易調查，確有此事，在手術後喝咖啡有助於排氣，減少術後腸阻塞。
李耀泰表示，手術如時間過長、腸子經翻動或處理（如紗布塞太多、太久或大力擦拭腹膜等），會導致術後腸蠕動消失，胃腸內囤積許多分泌物，引發腹痛、腹脹、食慾不振、噁心、嘔吐、無法排便與放屁等，讓患者相當不適。預防術後腸阻塞方式，包括縮短術前空腹時間、避免灌腸、早進食、嚼口香糖、避免用鴉片類止痛藥、早下床、減少點滴注射及最近研究手術後喝咖啡能減少腸阻塞。
李耀泰曾對99位健康年輕志願者做問卷，調查喝咖啡後是否有排便感覺？29%回答有。2015年，歐洲有研究分析在腹腔鏡左側大腸切除癌症患者，手術後隔天的上午、下午三時段各喝一杯100mL含咖啡因的咖啡（第一組），與喝3杯不含咖啡因的咖啡（第二組）及只喝水（第三組）做術後腸功能恢復比較，結果在首次腸蠕動與可進食固態食物時間，都是第一組較佳，說明咖啡因至少不會是影響術後腸阻塞時間的東西。
李主任並以2016年美國研究分析56位行腹式全子宮和兩側輸卵管卵巢切除、骨盆腔和主動脈淋巴結摘除的婦癌患者，手術後隔天上午、下午三時段各喝一杯100mL咖啡（20分鐘內喝完），與另58位相同手術、不喝咖啡者做比較，結果咖啡組在平均排氣、大便、可進食時間均較控制組佳；出現輕度腸阻塞者，在咖啡組有6位（10.3%）；控制組有17位（30.4%）。咖啡組恢復過程順利，患者接受度高、未發生副作用，結論是在重大婦科手術後，喝咖啡是簡單、便宜又有助術後復原的方法。
李耀泰強調，咖啡對人體、中樞神經、心臟血管系統助益眾所皆知，但對胃腸功能未能知詳。咖啡具生理化學性質（如含能量、體積增加、酸性和滲透壓等）可刺激腸胃外，也有≧1種化合物產生生物化學上活性。近期文獻認為，患者在手術後飲用咖啡，能加速腸子排氣、減少術後麻痺性腸阻塞時間，方便、無特殊副作用，值得日後大規模研究與推廣。
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標題：手術後喝咖啡 醫師：有助排氣、減少腸阻塞
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