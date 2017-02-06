健保具名核刪擬喊卡？ 新衛福部長：也可能是擴大辦理

2017-02-06 00:27

〔記者林惠琴／台北報導〕健保匿名核刪制度長期引來醫界不滿，新政府上任推動改革，從去年10月開始試辦部分科別公開具名、核刪案件雙審方案，但外傳新任衛福部長陳時中表態認為具名審查對於醫師造成太大壓力，擬不再推，經記者進一步詢問，陳時中解釋，自己的意思是推行每一項政策，都必須視成效檢討調整，並不是喊停，也可能是擴大。

針對傳出健保具名審查可能不再推行的消息，醫勞盟在臉書大力抨擊，並向總統蔡英文喊話「我們一直以為，公開透明，反對任何黑箱，是你和你所屬的執政黨最重要的中心思想」，不過「現在您的新任衛福部長已經告訴我們，我們被您騙了，你們跟前面的政府沒有兩樣，要走回頭路，回到黑箱核刪」，甚至嗆明「如果蔡總統不馬上出來嚴正更正陳部長的不當政策預告，下一次的選舉，我們會請醫療人員用選票告訴你們，背棄自己最重要的中心思想的後果」。

不過，對此，陳時中澄清，對於健保的永續發展來說，審查制度是必要之惡，但必須視時間、狀況，以及政策的成效加以檢討調整，對於醫界才會更公平。然而，檢討並不代表不再延續政策，而是要按照政策實施的成果修正，若是成效好，醫界也認為愈來愈公平，當然就沒有停止的道理，反而要擴大辦理，換句話說，一切由政策成果來評估，並不是說就不推行。