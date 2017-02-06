| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

健保具名核刪擬喊卡？ 新衛福部長：也可能是擴大辦理

2017-02-06  00:27

〔記者林惠琴／台北報導〕健保匿名核刪制度長期引來醫界不滿，新政府上任推動改革，從去年10月開始試辦部分科別公開具名、核刪案件雙審方案，但外傳新任衛福部長陳時中表態認為具名審查對於醫師造成太大壓力，擬不再推，經記者進一步詢問，陳時中解釋，自己的意思是推行每一項政策，都必須視成效檢討調整，並不是喊停，也可能是擴大。

針對傳出健保具名審查可能不再推行的消息，醫勞盟在臉書大力抨擊，並向總統蔡英文喊話「我們一直以為，公開透明，反對任何黑箱，是你和你所屬的執政黨最重要的中心思想」，不過「現在您的新任衛福部長已經告訴我們，我們被您騙了，你們跟前面的政府沒有兩樣，要走回頭路，回到黑箱核刪」，甚至嗆明「如果蔡總統不馬上出來嚴正更正陳部長的不當政策預告，下一次的選舉，我們會請醫療人員用選票告訴你們，背棄自己最重要的中心思想的後果」。

不過，對此，陳時中澄清，對於健保的永續發展來說，審查制度是必要之惡，但必須視時間、狀況，以及政策的成效加以檢討調整，對於醫界才會更公平。然而，檢討並不代表不再延續政策，而是要按照政策實施的成果修正，若是成效好，醫界也認為愈來愈公平，當然就沒有停止的道理，反而要擴大辦理，換句話說，一切由政策成果來評估，並不是說就不推行。

廣告
  • 醫勞盟臉書對於外傳健保具名核刪可能喊停表達不滿。（擷自醫勞盟臉書）

    醫勞盟臉書對於外傳健保具名核刪可能喊停表達不滿。（擷自醫勞盟臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健保 健保匿名核刪 衛福部 陳時中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：健保具名核刪擬喊卡？ 新衛福部長：也可能是擴大辦理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.