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高鐵60到65歲優惠訊息又瘋傳 還是假的！

2017-02-05  17:19

〔即時新聞／綜合報導〕近日在LINE等通訊軟體流傳「高鐵優惠票擴及60至65歲」，台灣高鐵為此澄清，該優惠方案已於2015年結束，呼籲網友別再散播錯誤訊息。

其實去年11月同樣的訊息就曾在網路上流傳，高鐵當時已澄清，優惠票擴及60至65歲的「熟年優惠」活動，是於2013年10月8日推出，已於2015年6月25日結束。

不料近日謠言再度瘋傳，高鐵除了再次澄清，也呼籲網友切勿繼續散播此一錯誤訊息，以免以訛傳訛，造成旅客更大誤解。

正確的票價優惠訊息可上台灣高鐵官方網站查詢。

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  • 近日在LINE等通訊軟體流傳「高鐵優惠票擴及60至65歲」，高鐵澄清是錯誤訊息。（資料照，記者黃耀徵攝）

    近日在LINE等通訊軟體流傳「高鐵優惠票擴及60至65歲」，高鐵澄清是錯誤訊息。（資料照，記者黃耀徵攝）

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