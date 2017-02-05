高麗菜有洋蔥味！父中風菜園荒廢 三姊弟這麼做...

關心魏家狀況的好鄰居也義務下田幫忙。（記者佟振國攝）

2017-02-05 13:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮魏姓農民去年底中風，半身癱瘓，須治療復健，自家的高麗菜園已經成熟卻無力採收銷售，3名在學子女利用寒假下田幫忙，也開放民眾自採，1顆足重3公斤的高麗菜20元，3姊弟的孝心感動不少網友，幫忙分享或認購，今天假日不少親子下田體驗當一日農夫，也能獻愛心助人。

埔里鎮牛眠里42歲魏姓農民除了務農也開挖土機，兼2份工作拼家計，疑過度勞累，去年12月底中風，左半邊癱瘓，目前得持續治療復健，無力照顧近5分地的菜園，最近高麗菜成熟，再不採收只能任其腐爛或剷除當肥料。

魏家3姊弟不捨父親心血化成泡影，雖然就讀高職、國中的兄弟面臨統測、會考在即壓力，還是跟著就讀大一的大姊下田採收高麗菜，但數量太大，菜價又低迷不振，請不起工人，雖有好心鄰居義務幫忙，還是忙不過來，姊弟決定開放位在福興路146巷埔里基督仁愛之家對面的菜園讓民眾自採，1顆足重3公斤只要20元，前任里長蔡清輝協助PO網後獲得不少迴響。

今天假日不少家長帶著小朋友下田，邊玩邊體會當小小農夫的樂趣，也有彰化、台中、台北遊客看到臉書分享的訊息前來認購，有人一次買了100顆，也有人30顆，希望幫魏家度過難關。

就讀大一的大姊魏薏珊表示，2個弟弟明天就要返校輔導，她還是會留在菜園幫忙，也感謝許多民眾的幫忙。