| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

高麗菜有洋蔥味！父中風菜園荒廢 三姊弟這麼做...

關心魏家狀況的好鄰居也義務下田幫忙。（記者佟振國攝）

2017-02-05  13:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮魏姓農民去年底中風，半身癱瘓，須治療復健，自家的高麗菜園已經成熟卻無力採收銷售，3名在學子女利用寒假下田幫忙，也開放民眾自採，1顆足重3公斤的高麗菜20元，3姊弟的孝心感動不少網友，幫忙分享或認購，今天假日不少親子下田體驗當一日農夫，也能獻愛心助人。

埔里鎮牛眠里42歲魏姓農民除了務農也開挖土機，兼2份工作拼家計，疑過度勞累，去年12月底中風，左半邊癱瘓，目前得持續治療復健，無力照顧近5分地的菜園，最近高麗菜成熟，再不採收只能任其腐爛或剷除當肥料。

魏家3姊弟不捨父親心血化成泡影，雖然就讀高職、國中的兄弟面臨統測、會考在即壓力，還是跟著就讀大一的大姊下田採收高麗菜，但數量太大，菜價又低迷不振，請不起工人，雖有好心鄰居義務幫忙，還是忙不過來，姊弟決定開放位在福興路146巷埔里基督仁愛之家對面的菜園讓民眾自採，1顆足重3公斤只要20元，前任里長蔡清輝協助PO網後獲得不少迴響。

今天假日不少家長帶著小朋友下田，邊玩邊體會當小小農夫的樂趣，也有彰化、台中、台北遊客看到臉書分享的訊息前來認購，有人一次買了100顆，也有人30顆，希望幫魏家度過難關。

就讀大一的大姊魏薏珊表示，2個弟弟明天就要返校輔導，她還是會留在菜園幫忙，也感謝許多民眾的幫忙。

廣告
  • 有阿嬤特別帶著從台北返鄉探親的孫子下田採高麗菜。（記者佟振國攝）

    有阿嬤特別帶著從台北返鄉探親的孫子下田採高麗菜。（記者佟振國攝）

  • 埔里鎮福興里基督仁愛之家對面的高麗菜園開放民眾自採，1顆只要20元，背後藏著3姊弟對中風父親的愛。（記者佟振國攝）

    埔里鎮福興里基督仁愛之家對面的高麗菜園開放民眾自採，1顆只要20元，背後藏著3姊弟對中風父親的愛。（記者佟振國攝）

  • 就讀國中的魏家老么魏鴻鎮（左）雖有會考壓力，仍下田幫忙，帶著小朋友一起採收高麗菜。（記者佟振國攝）

    就讀國中的魏家老么魏鴻鎮（左）雖有會考壓力，仍下田幫忙，帶著小朋友一起採收高麗菜。（記者佟振國攝）

  • 5分地的菜園目前採收約2成，還有待努力。（記者佟振國攝）

    5分地的菜園目前採收約2成，還有待努力。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心 高麗菜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：高麗菜有洋蔥味！父中風菜園荒廢 三姊弟這麼做...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.