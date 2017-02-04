日本推特瘋傳「古怪皮卡丘」 竟然是士林夜市買的

網友在台灣買到古怪的皮卡丘玩具。（圖擷自twitter）

2017-02-04 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕最近寶可夢紅遍全球，很多地方都有賣相關商品。不過，日本卻有網友在網路貼出台灣買到的古怪皮卡丘玩具，引來其他網友熱烈討論。

日本網友「‏@ROT_RAG」之前在推特發文指出，他在台灣士林夜市買了一個80元的皮卡丘玩具。這個皮卡丘其實是個發條式陀螺玩具，只要將皮卡丘頭上的發條轉到底再放開，皮卡丘就會開始轉動，轉動的同時還會發光、並發出奇特的聲音。古怪程度讓該網友直呼，「既然來到台灣，就一定要買下來。」

許多日本網友看到這個玩具後都議論紛紛，有人疑惑表示，「這到底是什麼？」、「沒看過耶...」不過有另一位網友也開心貼出同樣的照片，「我也在台灣旅行，剛剛買到了。」

其實皮卡丘造型的奇特玩具有很多，之前日本網友竹中夏海也貼出另一個古怪、會跳舞的皮卡丘玩具，古怪程度讓一旁的狗狗看到一直閃避。

相關影片請見：

トイプードルvs地獄のピカチュウ pic.twitter.com/thRwnecKk4 — 竹中夏海 （@723takenaka） 2017年1月23日

台灣的古怪皮卡丘玩具。（圖擷自twitter）

皮卡丘陀螺玩具轉動照片。（圖擷自twitter）