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日可口可樂推「保健可樂」 號稱可抑制脂肪吸收

2017-02-04  18:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本可口可樂公司日前宣布，3月27日將開始販售取得日本官方保健食品認證的「Coca-Cola plus」，該款飲品除了零熱量之外，還能抑制脂肪吸收。消息引起網路熱議。

綜合媒體報導，日本可口可樂公司1日宣布，3月27日將開始販售取得日本官方保健食品認證的「Coca-Cola plus」；該款標榜零熱量，並另外添加了難消化性的麥芽糊精、水溶性膳食纖維等，號稱飲用後可以抑制脂肪的吸收。

日本可口可樂公司表示，「Coca-Cola plus」採用白色瓶身設計，只會在日本發售；可口可樂團隊歷經5年的研發時間，終於在保留可口可樂獨特口味的情況下，打造出這款「保健可樂」。「Coca-Cola plus」每罐預計售價為158日圓（新台幣約43元）。

日本「Coca-Cola plus」即將推出的消息日前發布後，立刻引起網路熱議，網友紛紛留言表示「期待！希望能快點推出」、「超懷疑味道會和真的可口可樂一樣」、「該不會裡面其實是空的吧」、「這是種追求終極版化學可樂的概念」。

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  • 日本可口可樂公司日前宣布，3月27日將開始販售能抑制脂肪吸收的「保健可樂」，消息引起網路熱議。（圖擷取自@cocacolapark臉書）

    日本可口可樂公司日前宣布，3月27日將開始販售能抑制脂肪吸收的「保健可樂」，消息引起網路熱議。（圖擷取自@cocacolapark臉書）

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