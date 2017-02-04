學測作文評分 考生寫「數兔子的經驗」拿高分

2017-02-04 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕大考中心今早說明今年大學學測國文及英文作文評分原則，台灣師範大學國文系教授顏瑞芳表示，第3大題引導寫作要求考生以「關於經驗的N種思考」，是首次國文考科出現英文字，雖然出現英文字「N」，但論述的範圍相對較寬，閱卷老師依據考生的「題旨發揮、資料掌握、結構安排及字句運用」4項指標評分，預期考生的整體表現會比去年好，分數也會提高。

顏瑞芳表示，在引導寫作部分，考生有關「經驗」例子的選擇，多與自身有關，例如打破1個碗、打工的經驗等，較少見硬套陳腔濫調，不管經驗是正面或負面，都有很多發揮，考生也幾乎都能寫完整份試卷，經驗不分大小，只要能寫得很生動，由經驗延伸思考所得的教訓或啟發，即可獲得不錯的分數。

顏瑞芳舉拿到A等的一份考卷為例，該考生破題寫「經驗能載舟亦能覆舟」，以愛迪生及居禮夫人因累積經驗而成功為例，但也舉出耶魯大學數學系教授把11隻兔子畫在白板上的實驗，學生被分兩組，第1組數11隻兔子的腳時，有學生提醒小心避開陷阱，該組學生無人數對，另一組無人提醒有陷阱，答對率高達92％，此例說明「經驗反而成為思想的牢籠」，起承轉合及文章布局完整，兩面論述經驗的N種思考。但如果有考生只寫一個例子單方面思考，如表達完整也不排除拿到好分數。

顏瑞芳表示，也有考生很離譜，國文作文竟然通篇用英文書寫回答，初評作答內容和題目無關，而也有考生誤會考題，把N種思考寫成兩篇文章，閱卷老師會從寬評分，兩篇文章取較高分的1篇。第1大題取自公益平台董事長嚴長壽的文章，要考生依作者引述與闡釋，說明當人發揮自己的天賦時，如何能產生自由與踏實的感受；第2大題考文章分析，要求考生分析〈虬髯客傳〉，這兩部分都是較傳統的考題。

明年要改成兩篇文章，1篇感性，1篇理性，對高中生具有挑戰。顏瑞芳認為，建中等男校不少學生反而擅長寫理性文章，該設計是考量各有不同專長的學生，80分鐘內要寫完兩篇，高中老師們可能要多讓學生練習時間分配，「高中和高中生的應變能力都很強的」。

台師大英語系教授陳秋蘭表示，中譯英題目是關於台灣玉山風景及受登山者喜好為主題，希望考生能用英文描述周遭風景，用到的英文字都很簡單，也無艱深的句型，考生可能會漏掉的是，未譯出「整個」entire或whole，或著覆蓋著未用被動語態is covered等。

至於英文寫作也是考生熟悉的看圖寫作，以4格漫畫引導學生寫出全家出遊遇到塞車，到目的地也是人山人海的景色。陳秋蘭指出，考生融入時事，示威遊行或出國過海關，例如第3個圖是人群聚集，有考生就寫在市政府前有人潮抗議，例如多元成家的議題等，然後寫出自己參與或反思自己的觀點，因應之道多半是變換路徑或更改地點，也有考生寫轉換心情，題目容易發揮，用到的文句也不複雜，只要依圖示寫出符合邏輯的故事，分數都會不錯。

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