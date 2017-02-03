「林默娘」邪神化？韋宗成：見到成品眼神死
2017-02-03 15:47
台北燈節中林默娘花燈首度亮相後，遭網友批評臉部外觀與原著相差甚遠。原作漫畫家韋宗成下午於現場重新繪製。（記者羅沛德攝）
〔記者何世昌／台北報導〕北市觀傳局11日將舉行台北燈節大遊行，主題花車是以本土漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型來設計。但造型亮相後，網友不滿花車外觀與原著相差甚遠，紛紛譏諷是「邪神化」。韋宗成透露，昨天第一次見到成品後，旁人形容她「眼神是死的」，今下午特別趕到西門町為花車重新上妝。
「2017台北燈節」明天在西門町廣場登場，觀傳局11日安排「西城嘉年華大遊行」，花車造型以本土漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型來設計。主題花車昨日亮相，但因臉部外觀與原著相差甚遠，引發網友批評。
韋宗成昨晚在臉書發文自嘲「在台灣邪神史上佔有一席之地」，並在下方留言表示「當下還蠻想爬上去畫的（汗）。」隨後，主辦單位即邀請他今日下午為花車重新上妝。
「靈魂不對、味道就不對」，韋宗成受訪時拿出原著指出，「眼睛是角色的靈魂」，但花車成品的眼睛比較圓、鼻子則過於堅挺，自嘲作品被「邪神化」。由於《冥戰錄》在台灣漫畫界深受歡迎、動漫角色熱門投票更是居冠，因此他會盡力重新繪製，藉此回應讀者期待；但鼻子已雕塑完畢，今日恐無法調整。
韋宗成表示，他也是昨天才首次看到，素胚上色後的成品；身旁有人形容他，下車見狀後，「眼神是死的！」
針對觀傳局長簡余晏表示，「動漫版林默娘花車」收到很多宗教界的壓力。韋宗成則說，創作角色時，曾與多間天后宮討論；廟方多認同以「純潔小女孩」形象來設計角色。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 杜汶澤遊台破病求醫 看診費掀港台醫療悲歌...
- 濁水溪變清「有大事要發生」？ 專家這麼看…
- 台北燈節「小奇雞」試燈 人潮回堵六號出口
- 綠能崛起 英國研究：全球石油需求3年內觸頂
- 年金試算器欺騙在職教師？全教產批政府混淆視聽
網友回應
熱門新聞
- 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
- 「媽，我去車上休息」轉頭...他割頸血噴全車
- 國道霧峰路段驚傳火燒車 駕駛及時逃出
- NBA》老鷹逆轉火箭對戰7連勝 小哈達威搶魔獸風采
- 色老闆覬覦女工好身材 趁她受傷亂摸再性侵
- 新台幣續揚 創逾19個月新高
- 經典賽》林智勝切換比賽模式 期待再戰古巴
- 綠營人士證實林聰賢將接勞動部 幕僚︰沒接到訊息
- 小開慶生租總統套房開毒趴 14人狂High24小時被逮
- 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
- NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）
- 花蝴蝶穿性感馬甲網襪躺床直播 吸百萬人搶看
- 「獎勵生育」失策 科技業大老闆輸了1元官司
- NBA》「哥想休息」柯瑞解釋為何不比三分球大賽
- 經典賽》震撼彈！ 日本隊宣布大谷翔平無法出賽
- 撞死騎士竟誣賴他闖紅燈 監視器曝光引網友怒吼
- 社論》抽籤看國運？
- 李妍憬曝毆人後神隱原因 揭16歲斷開出獄父辛酸史
- 超旺！板橋這家彩券行 開出8注大紅包
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 不倫女星狠甩「小三」封號 接代言重回演藝圈
- 懸掛失竊車牌8年都沒事 卻因這件事曝光...
- NBA》測試會表現出色 湖人兩冠控衛有望加盟騎士
- 開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
- 台灣女網賽》台將最後希望 詹家姊妹今拚4強
- 《甄嬛》朧月長成小美女 「曹貴人」竟成蛇精臉
- 「快樂的吃」 邱議瑩分享抗癌心法
- 男子連續犯下縱火案 父說：「兒頭內有鐵片易失控！」
- 南市發表震災專書 賴清德：不再只有恐懼與傷亡
- 自由談》外雙溪婆婆橋的故事
- 發文誤指張忠謀傷勢不輕 王欣儀臉書致歉
- 中職》潘武雄3年合約總值1800萬元 另有2年教練約
- MLB》談查普曼不堪過往 洋基老闆失言遭砲轟
- 川普上任才14天 就收到3州違憲起訴書
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 自由廣場》罷工嚇得了誰？
- MLB》薪資仲裁9連勝 金鶯激省30萬
- 李世光開春提不缺電任務 遭國民黨諷為「水電班長」
- （獨家）直擊！馮德倫舒淇十指緊扣 甜蜜蜜回香港
- 藍正龍摔車 骨裂搏3000萬票房
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「林默娘」邪神化？韋宗成：見到成品眼神死
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分