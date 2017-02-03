「林默娘」邪神化？韋宗成：見到成品眼神死

台北燈節中林默娘花燈首度亮相後，遭網友批評臉部外觀與原著相差甚遠。原作漫畫家韋宗成下午於現場重新繪製。（記者羅沛德攝）

2017-02-03 15:47

〔記者何世昌／台北報導〕北市觀傳局11日將舉行台北燈節大遊行，主題花車是以本土漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型來設計。但造型亮相後，網友不滿花車外觀與原著相差甚遠，紛紛譏諷是「邪神化」。韋宗成透露，昨天第一次見到成品後，旁人形容她「眼神是死的」，今下午特別趕到西門町為花車重新上妝。

「2017台北燈節」明天在西門町廣場登場，觀傳局11日安排「西城嘉年華大遊行」，花車造型以本土漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型來設計。主題花車昨日亮相，但因臉部外觀與原著相差甚遠，引發網友批評。

韋宗成昨晚在臉書發文自嘲「在台灣邪神史上佔有一席之地」，並在下方留言表示「當下還蠻想爬上去畫的（汗）。」隨後，主辦單位即邀請他今日下午為花車重新上妝。

「靈魂不對、味道就不對」，韋宗成受訪時拿出原著指出，「眼睛是角色的靈魂」，但花車成品的眼睛比較圓、鼻子則過於堅挺，自嘲作品被「邪神化」。由於《冥戰錄》在台灣漫畫界深受歡迎、動漫角色熱門投票更是居冠，因此他會盡力重新繪製，藉此回應讀者期待；但鼻子已雕塑完畢，今日恐無法調整。

韋宗成表示，他也是昨天才首次看到，素胚上色後的成品；身旁有人形容他，下車見狀後，「眼神是死的！」

針對觀傳局長簡余晏表示，「動漫版林默娘花車」收到很多宗教界的壓力。韋宗成則說，創作角色時，曾與多間天后宮討論；廟方多認同以「純潔小女孩」形象來設計角色。

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