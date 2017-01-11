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救台盟嗆「告到底」 挨告網友淡定：坐等傳票

2017-01-11  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕「搶救台灣希望聯盟」認為自己遭到不實言論抹黑，今天上午按鈴控告王奕凱、朱宥勳以及挺同的臉書專頁「同學陣」、「彩虹時刻」，「同學陣」得知被告以後淡定表示，「坐等傳票。」

臉書專頁「同學陣」PO文寫道「新春大吉，坐等傳票」，並對救台盟嗆聲，「不怕變成法院認證嗎？」更在此貼文中標註同樣被告的另外三位網友以及救台盟。有人在底下留言幫腔，「告不成又要玻璃心碎一地，大喊彩虹恐怖侵入司法，法官一定是同運分子云云。」

朱宥勳也平靜看待被告一事，他PO文表示，「上一波被吉的剛結束，下一波又來啦。2016年到2017年好熱鬧。」王奕凱則質疑「真奇怪，我留言講他們教小孩說謊造謠有什麼錯。」他認為提告是救台盟的權利，不會因此改變立場，並且呼籲「給小孩教育正確的性別與性平知識，才是真正對小朋友的幫助」。臉書專頁「彩虹時刻」則尚未有所表示。

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  • 救台盟今天上午按鈴控告兩位網友、兩個粉絲專業，認為他們造謠抹黑。（圖截自「搶救台灣希望聯盟（Alliance of crying for hope）」臉書頁）

    救台盟今天上午按鈴控告兩位網友、兩個粉絲專業，認為他們造謠抹黑。（圖截自「搶救台灣希望聯盟（Alliance of crying for hope）」臉書頁）

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