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肥年！新光醫院年終3.75月+5千元

2017-01-11  12:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕一例一休才上路不到一個月，卻有許多業者抓著一例一休藉口，放話可能影響員工年終獎金，不過新光醫院今天公告，要替醫護和員工除年終獎金外，再加發五千元獎金和飯店自助餐券。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，醫護及各職類人員是醫院最重要的人力資源，演醫療照護中最重要的角色，考量未來醫院的競爭力及對招募人才的吸引力，今年年終獎金除原先計畫的3到3.75個月外，再加發5000元特別獎金，及兩張老爺酒店自助餐券。

洪子仁補充，今年加發以定額5000元的特別獎金，主要是獎勵護理及各職類基層同仁，感謝其辛勞的付出。

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  • 新光醫院（資料照）

    新光醫院（資料照）

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