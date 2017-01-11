兩車道開放機車行駛內車道 新北4月底前再增20處

永和中山路是第一條將3車道改為2車道，開放機車通行；實施結果，減少機車因超車被迫違規行駛內車道的情形。（記者何玉華攝）

2017-01-11 11:55

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局針對機車行車空間不足，將部分路段車道調整為兩車道，開放機車行駛內側車道，目前已經完成7處，預計四月底再開放20處，機車黨黨主席董建一說，將進行車道調整開放，給機車合理的行駛空間，有利於提高騎士安全。

交通局今天說明「機車好行」計畫，包括進行車道調整（大空間），左轉專用車道（好左轉）及採高抗滑標線（高抗滑），105年施作成效不錯，106年將擴大辦理，包括2車道內側車道「禁行機車」將全數塗銷，開放機車行駛，全市橋樑機車專用道改採高抗滑標線。

交通局科長葉燿墩說，永和中山路是第一條開放機車行駛內側車道的路段，實施以來，減少了原本機車因路邊有違停或公車，被迫行駛內側車道違規的情形，且觀察約9成機車仍是行駛在外側車道，並未發生車輛交織危險的情形。

葉燿墩說，兩車道路段機車本就該有路權，但因早期內側禁行機車，台北市已經全面塗銷，新北市經檢視還有20處兩車道路段內車道禁行機車，4月底前將全數開放；另外，110處T字路口待轉區，將再增繪10處左轉專用道，14條橋樑機車道也將改繪高抗滑標線。