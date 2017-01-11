兩車道開放機車行駛內車道 新北4月底前再增20處
2017-01-11 11:55
永和中山路是第一條將3車道改為2車道，開放機車通行；實施結果，減少機車因超車被迫違規行駛內車道的情形。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局針對機車行車空間不足，將部分路段車道調整為兩車道，開放機車行駛內側車道，目前已經完成7處，預計四月底再開放20處，機車黨黨主席董建一說，將進行車道調整開放，給機車合理的行駛空間，有利於提高騎士安全。
交通局今天說明「機車好行」計畫，包括進行車道調整（大空間），左轉專用車道（好左轉）及採高抗滑標線（高抗滑），105年施作成效不錯，106年將擴大辦理，包括2車道內側車道「禁行機車」將全數塗銷，開放機車行駛，全市橋樑機車專用道改採高抗滑標線。
交通局科長葉燿墩說，永和中山路是第一條開放機車行駛內側車道的路段，實施以來，減少了原本機車因路邊有違停或公車，被迫行駛內側車道違規的情形，且觀察約9成機車仍是行駛在外側車道，並未發生車輛交織危險的情形。
葉燿墩說，兩車道路段機車本就該有路權，但因早期內側禁行機車，台北市已經全面塗銷，新北市經檢視還有20處兩車道路段內車道禁行機車，4月底前將全數開放；另外，110處T字路口待轉區，將再增繪10處左轉專用道，14條橋樑機車道也將改繪高抗滑標線。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 女子酒駕自撞公車 撞破肝臟出院後送辦
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 岸巡「丟人」啦 破大案卻押丟犯人
- 和發產業園區 5年條款解禁
- 小股東抗議聲中 興航強勢投票通過公司解散
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- HBL》三民登雄蛋 「重開機」獻唱
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 前白宮國安會亞太資深主任麥艾文：美國沒讓台灣變成交易籌碼
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 台灣隊練球打游擊 球迷看不下去
- 160輛復康巴士 平均168人「搶」1輛
- 「一文彰」下鄉 翻轉學生對歷史無感
- NBA》芝加哥記者爆料 羅斯搞失蹤非首次
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 獨家報導二戰爆發瞬間 英國傳奇女記者逝世
- 醫生沒趕到 熱心護士幫看急診病人被判刑
- 竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷
- 遼寧艦北返 清泉崗基地：例行訓練戰機未升空
- 鏗鏘集》軍公教現象
- 金鏟祝好孕 市府首發2017份
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 防範中國擴張 美軍提「重返海洋」戰略
- 青塘園遊客中心 完工近1年未啟用
- NBA》神秘失蹤24小時後 羅斯終於面對媒體
- 宜特去年營收23.42億元 年增15.94％創新高
- 哥國男女當街裸體騎馬 遭路人譏笑投石跟拍反開譙
- 《閒置16年》遠百、綜合大樓 都更會成立
- 消防員 可著制服用餐
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 嘉市托嬰漲2千元 議員批政府帶頭漲價
- 塞揚名投齊托 轉型當歌手
- 查教師兼職 校長免簽授權了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兩車道開放機車行駛內車道 新北4月底前再增20處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分