PaGamO免費玩打怪 寒假學英文新平台
台大教授葉丙成介紹PaGamO 網站內強大的功能及豐富的內容，能引發學生的學習動機。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部與台大教授葉丙成今天宣布攜手合作，在即將到來的寒假，引入PaGamO 多人在線遊戲學習平台，推出數位學習課程，精選上千題動畫影片、文章閱讀、字彙以及文法練習題，老師和家長都可以在PaGamO 網站選擇免費國小和國中英文優質課程，玩打怪學英文，利用寒假幫孩子補強英文實力。
教育部與台大新創團隊、教育新創公司幫你優，今天早上於教育部禮堂舉辦「教學資源與學習平台簽約典禮暨記者會」。在教育部主任秘書陳雪玉見證下，由教育部國教署邱乾國署長及幫你優執行長葉丙成代表雙方簽署合約，正式啟動今年的公益合作計畫，合作內容包含國教署國小及國中補救教學科技化評量，以及台師大教授陳浩然負責的Cool English精選題目、導入 PaGamO 多人在線遊戲學習平台，透過這項合作計畫，全國將有近兩百萬中小學生得以免費享有各學科的多元教學資源。
教育部主秘陳雪玉表示，這次攜手幫你優一同推動教學資源與學習平台，可望藉 PaGamO 引發孩子學習興趣，提升補救教學成效，在過去一年，台灣有數千名中小學老師將台灣獨創的 PaGamO遊戲化教學平台引進一般教學與補救教學使用，透過遊戲化科技，成功地讓許多學習無動機的孩子愛上學習，也有效地提升補救教學成效。
幫你優執行長葉丙成表示，每個學生的學習狀況不同，需要補救教學之處也不相同，開發的系統有強大的教師後台功能，讓老師可以很快分組、因材施教，學生雖然在玩此遊戲，但事實上有7、8成都在學習，推出一年來，已收到很多弱勢老師的感謝信，例如彰化有老師分享最頑皮的學生因為此遊戲願意學習寫作，寒假來臨，面臨寒暑假學力流失，攜手共堆補救教學，成就每一個孩子。
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