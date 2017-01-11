2017-01-11 08:34

〔記者陳炳宏／台北報導〕根據環保署空氣品質監測網早上8點預警通報，高屏、嘉義、馬祖空污糟，所有族群應減少戶外活動，其中馬祖、嘉義、以及高屏多處測站，空氣品質指標AQI均超過150微克/立方米，達到不良紅等級。

環保署提醒北部、中部及雲嘉南地區敏感族群注意，馬祖、嘉義及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質預報，今日高屏地區AQI為不良紅（對所有族群不健康），中部、雲嘉南、金門及馬祖地區AQI為橘色警示（對敏感族群不健康）。其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。