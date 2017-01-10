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日本政府統計 台灣人旅日除了東京最愛這裡

日本國交省統計，台灣人旅日除了東京最愛北海道。圖為札幌夜景。（彭博）

2017-01-10  23:55

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本國土交通省的統計，經常到日本旅遊的8個國家國民中，各國旅客最愛造訪的地方都是東京，但第二名則各有不同，中國、韓國、菲律賓喜歡大阪，台灣、泰國鍾愛北海道，英國、美國、澳大利亞則經常到訪京都。

國交省今天公布2016年外國旅客訪日相關數據，得出上述結論。國交省觀光廳分析，來自不下雪的東南亞旅客，可能為了觀看雪景而造訪北海道；而英美等英語系國家的旅客，可能對日本的文化與歷史較感興趣，因此喜愛京都。

根據國交省公布的數據，2016年訪日外籍旅客人數達2403.9萬人，比前年成長約20%，除了連續5年成長，更創下歷史新高。日本政府的目標是在2020年達成4000萬觀光客。

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