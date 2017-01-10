隱形眼鏡別戴著睡覺！這7個「小確幸」其實超傷眼
〔即時新聞／綜合報導〕很多近視的人為了美觀、方便，會選擇配戴隱形眼鏡，然而隱形眼鏡的使用方式卻很重要。醫師就整理出7個隱形眼鏡族常認為是小確幸，但其實很傷眼的習慣。
1. 隱形眼鏡戴超過6～8小時
據《華人健康網》報導，新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山指出，隱形眼鏡戴太久會有症狀，輕則眼睛乾澀，重卻可能導致角膜發炎或破皮，視力可能因此受損，因此建議一天配戴的時間最好別超過6到8小時。
2. 戴著隱形眼鏡睡覺
長時間配戴隱形眼鏡會讓眼睛無法呼吸，如果戴著隱形睡覺，會讓附著在鏡片上的灰塵與細菌整夜都黏著你，會增加6到8倍的眼睛感染機會。
3. 長時間配戴瞳孔放大片或變色片
瞳孔放大片和變色片之中多有染劑等化學物質，如果長時間配戴、多次進行清潔，可能會讓染劑脫落。這不僅容易讓眼睛感到刺痛、有異物感，嚴重時更會出現紅腫、發炎。
4. 使用過期的隱形眼鏡或保養液
許多人為了省錢省過頭，會將日拋隱形眼鏡當週拋、週拋當月拋，或是清潔、保養液過期了仍在用。陳瑩山建議民眾，一定要嚴格遵守各種產品的使用期限，否則哪天眼睛感染、發炎，省下來的錢反而花在醫療上。
5. 隱形眼鏡和配件的清潔不佳
有些人在旅行時會沒有沖洗隱形眼鏡、沒將保養盒的蓋子蓋好、或是重複使用保養液。這些都讓細菌或微生物容易孳生，眼睛最後可能會感染、角膜破皮。
6. 用開水或生理食鹽水來保存隱形眼鏡
有些人為圖方便，會直接用開水保存隱形眼鏡，但陳瑩山說，這樣的行為絕對要禁止。因為水中潛藏無數細菌、微生物，浸泡一夜就可以讓它們入侵隱形眼鏡，也會增加眼睛感染風險。
7. 游泳時戴隱形眼鏡
少數游泳愛好者因為怕麻煩，會直接戴隱形眼鏡下水，水中的細菌或微生物就容易附著在隱形眼鏡上。建議隱形眼鏡族，如果要游泳，請先使用有度數的蛙鏡，才能保護雙眼。
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