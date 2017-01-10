高雄榮總研發平貼式外固定器 開放性骨折患者受惠

高雄榮總骨科研發團隊與國內醫療器材商合作，創新研發平貼式外固定器，體積縮小到1/5並獲衛福部許可上市。（記者方志賢攝）

2017-01-10 19:49

〔記者方志賢／高雄報導〕車禍或意外傷害造成開放性骨折，需骨外固定器固定，傳統骨外固定器體積龐大，使用不方便，高雄榮總骨科研發團隊與國內醫療器材商合作，花了5年時間，創新研發平貼式外固定器，不僅體積縮小至1/5，放置時可正常行走、沐浴，有患者帶了1年多，直到骨折癒合。

高雄榮總骨科部骨折創傷科主任唐逸文表示，開放性骨折是骨科手術中最難處理的，因骨折合併周圍軟組織缺損，以及汙染的傷口，而骨外固定器是治療開放性骨折中，必需使用的產品。

他說傳統骨外固定器，體積龐大，病患使用不方便，照顧起來也常會感染，必須提早拆除外固定，轉換成內固定鋼板，但有時會併發成慢性骨髓炎。

唐逸文指出，約5年前，有病患向他抱怨，傳統的骨外固定器很不好用，激起他創新研發的想法，與金屬工業研發中心及國內醫療器材製造商共組研發團隊，研發出平貼式骨外固定器。

高榮副院長張宏泰說，新研發的平貼式骨外固定器，其重量是傳統的1/3，體積僅1/5，可達到同樣穩定程度，病患放置平貼式骨外固定器，可自由行動、盥洗沐浴，降低感染率，及抗生素的使用，並加速骨折的癒合。

唐逸文說，這項新研發是從零到成品的經驗，一路從臨床的需求開始，到平貼式骨外固定的想法與設計，然後由廠商製造，到實驗室進行生物力學的測試，到動物實驗，甚至到通過衛福部的人體試驗，一路上經過了不斷的改良，最後獲得衛福部許可而上市發行。