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新春試手氣 中市百貨福袋預購開跑

2017-01-10  18:15

〔記者張菁雅／台中報導〕距離春節只剩半個多月，許多人喜歡在春節買福袋試手氣，台中四大百貨公司公布福袋內容，中友百貨搶先在13日預購，最大獎為按摩椅；大遠百、廣三SOGO、新光三越都加碼推出抽獎活動，其中，新光三越將送出1克拉鑽戒。

中友今年共推出290袋福袋，包括中友購物網50袋、百貨240袋，採用市價3980元的行李箱當外包裝，標榜每袋價值皆超過6888元，預購價1680元，福袋內有市價7萬8800元的按摩椅、手持吸塵器、HTC A9手機等。

大遠百接著在21日至27日推出1000份福袋，持全館當日單筆888元發票加價2000元即可購買，內容包括2000元商品券、200元紅利券和1張抽獎券，最大獎為16萬8000元商品券，其餘分別為XBOX、雀巢膠囊咖啡機等。

新光三越福袋從25日至27日預購，民眾持貴賓卡消費滿888元，再扣100點貴賓卡會員點數加1000元預購，並在初一兌換福袋及參加抽獎，抽獎獎項包括價值42萬元的1克拉鑽戒、按摩椅等。

廣三SOGO則堅持在初一開賣福袋，共300份，上午10時30分起，憑當日於館內消費單筆滿2000元發票即可兌換購買憑證，下午1時30分持憑證排隊購買，每袋售價1600元，同樣以行李箱做為包裝，內有tokuyo立速車、炫風烤箱等，並加碼抽獎，獎項包括按摩椅、日本雙人來回機票、機車。

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  • 百貨業者的福袋，今年以行李箱為外包裝。（記者張菁雅攝）

    百貨業者的福袋，今年以行李箱為外包裝。（記者張菁雅攝）

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