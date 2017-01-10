年請300天假卻爽退？ 竹縣府：徐慧芯考績丙等、沒年終和考績

2017-01-10 17:41

［記者黃美珠／竹縣報導］被指年請300多天假，年滿50歲就申退請領退休金，竹縣府人事處今天表示，引發爭議的退休國中校長徐慧芯在任校長的最後1年，因為置換人工髖關節而請病假一切合法，但是當年度、104學年度的考績被評定為丙等，等於當年度的考績獎金和年終獎金她都沒得領。

人事處長陳家士說，從這2點就可見，縣府是尊重法律，但也落實考評的。對於徐慧芯所引發的爭議，縣長邱鏡淳要求人事處對於府內、外所有局處人員所有請假者請假的事由、平時配合度、人力需求等狀況要有通盤性的檢討和控管。

他重申，在財政困難之下，縣府包含縣長室在內的工友等，全面暫緩人力的遞補和晉用。就是有特殊人力需求的單位，要由人事處專案上簽後，由他本人親自審核批准才行。

徐慧芯則說，她還沒調校前半年就申請退休，不是因調校才退的。她因病請假，有開刀病歷，有縣府公文核准，請假期間，還幫忙學校申請資源，光現金就有12萬入學校公庫，退休第2個月，她私人捐助學校10萬元，這都有憑有據！她說，代理校長的教務主任跟其他行政人員都跟她用line聯絡，學校教師很認真，還在她退休前增班，表示學校沒受校長請假影響！

徐慧芯說，她當8年校長，每年學校都增班！她在職期間都沒有年薪百萬了，何況是請病假？她說，考績丙等，她不在乎，只在乎學生學習有進步，學校有口碑，家長願意送孩子就讀公立國中，學校年年增班是最好的證明！她還說，自己沒退休前就開始在網路上寫信給蔡英文了！可以查她FB!雖然不良於行，但在家寫寫文章還可以！

她說，另一半是所謂的科技新貴，因為很會賺錢，子女教育費、家庭開銷都是老公在付。目前在做中輟生陪讀志工，在做偏鄉教育資源平台主持人，連續2年，補助新竹縣8所偏鄉國中每年10萬閱讀陪讀經費，補助新竹縣約50所偏鄉高、國中、小，每校自選新書各300本，然後由她的偏鄉教育平台支付書店書款，學校跟她都不用經手錢！

徐慧芯說，她每天過得很踏實，會愈來愈好命，因為她相信善有善報，惡有惡報！有人羨慕她，有人忌妒她，有人恐嚇她，她都一笑置之！