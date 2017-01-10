衛福部長宜縣看長照 年後推動進一步試辦計畫

2017-01-10 17:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］衛福部長林奏延今日前往宜蘭縣，了解長照2.0啟動後的實施狀況。林奏延表示，過年後將再推動下一波的長照試辦計畫，屆時希望地方能提出因地制宜且創新的長照服務模式；談到一例一休上路後醫院門診縮減的狀況，他則說，民眾需要時間習慣。

長照2.0今年元旦正式推動，林奏延今日上午先前往頭城鎮衛生所，參觀宜蘭縣長照據點內獨有的長者足療照護服務，接著再前往宜蘭縣衛生局，參觀長期照護服務管理所，下午前往羅東瑪利亞老人長期照顧中心發放加菜金，藉參訪行程了解長照2.0的推展情況。

林奏延說，宜蘭縣有獨特的長照服務模式，像足療照護服務對於糖尿病患者非常有幫助，另外像居家醫療服務也做得非常好，縣內也已經建置許多長照巷弄站，長照服務領先全台。

林奏延指出，長照2.0元旦已經啟動，全國各縣市陸續進行試辦，建立長照服務據點，年後將再推動第2波的試辦計畫，請各縣市提出因地制宜且創新的長照服務模式，他非常期待宜蘭縣提出的計畫。

另外，談到一例一休上路後，造成許多醫院以人事成本增加為由縮減門診數，林奏延說，一例一休是好的政策，讓醫療從業人員的工作回歸正常，加上人員都是輪休且採變形工時，對醫院影響不大，不會有人員短缺的問題，但假日人事成本因新制提高，所以像台大等醫院就減少週六的門診數量，新的醫療型態民眾需要時間習慣。