山東「非遺」 今在台東美術館展演
2017-01-10 15:29
［記者黃明堂／台東報導］台東美術館今天舉辦山東非物質文化遺產展演，現場表演的都是中國一級的藝文工作者，大年初五還將安排在台東美術館展出孔子聖像、聖跡圖。
這項展演是由台東縣府文化處與中國山東省非物質文化遺產保護協會、山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會共同合作，戶外的表演有山東多位國家級藝人上台展現絕活，包括嗩吶獨奏《一枝花》、山東快書《武松打虎》、山東琴書《偷年糕》及萊西木偶戲《木偶絕技秀》等。
美術館大文創教室則展示濰坊風箏、剪影、濰坊楊家埠木板年畫、臨沂彩印花布、菏澤糧食畫、菏澤面塑、聶家莊泥塑、東昌府刻葫蘆、郯城中國結編織、萊蕪錫雕等非遺專案的作品，並現場演示。
台東縣長黃健庭表示，「非物質文化遺產」就是台灣所說的「無形遺產」，山東省擁有豐富的文化資源，多項傳統文化技藝入選聯合國教科文組織認定的人類非物質文化遺產代表作名錄。
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