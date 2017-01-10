敏感族注意！西部23測站空品「警戒橘」

西部23測站空氣品質指標（AQI）達「警戒橘」，PM2.5濃度偏高。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-01-10 08:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕根據環保署空氣品質監測網資料，目前西部地區共有23測站空氣品質指標（AQI）達對敏感族群不健康的「警戒橘」，大多數集中在雲林以南地區，提醒外出民眾注意。

AQI為「警戒橘」測站包括，桃園、南投竹山、雲林崙背、麥寮、台西、嘉義市、台南白河、新營、善化、高雄美濃、橋頭、鳳山、大寮、仁武、左營、前金、前鎮、復興、小港、屏東、潮州、外島金門及馬祖等，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署提醒，出現「警戒橘」狀況，敏感族群包括心血管疾病、呼吸道疾病、老人及孩童等應該考慮減少戶外劇烈活動。至於全台其他地區，除了墾丁及台東AQI為「良好綠」外，其餘都在「普通黃」等級。