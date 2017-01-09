首件地方離岸風機案環評 鄰近桃園藻礁引爭議

2017-01-09 19:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕風力發電是新政府綠能標的之一，桃園離岸風力發電廠興建計畫今進行環境影響說明書專案小組審查，開發單位指出，整體計畫避開許厝港國家重要濕地、觀新藻礁生態，距離白海豚重要棲息環境更遠達40公里，盡量減少環境影響。

桃園離岸風力發電廠規劃位於桃園觀音及大園區外海，將設置111支風機，最大總裝置容量不超過367MW。先前依據環委書面建議，將部分內容調整，包括風場離岸最近距離約450公尺，風機設置最淺水深8公尺、最近離岸距離約600公尺，將至少營運25年。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，藻礁分布北起竹圍漁港，南到永安漁港間，共有27公里，包括沙崙藻礁、許厝港溼地藻礁、白玉樹林藻礁、大潭觀塘藻礁、觀新藻礁等，整個都應該迴避才是。潘忠政舉中油第三天然氣接收站開發為例，就是位在大潭觀塘藻礁，且已被限定今年6月底不准動工。

潘忠政指出，藻礁是完整且連續的一個範圍，有些地方雖表面是砂土，但下面全是藻礁，判斷標準應該要看退潮後的狀況。而此案風場就位於白玉樹林藻礁區，而且桃園市政府已經委託中央大學進行研究，6月應該會有結果，建議撤案，或至少是6月底前不做決定。

雖然對白海豚棲地不影響，但專案小組最後做成補件再審的決議，且必須補充包括針對風場範圍的潮間帶生態調查結果；補充說明部分地區發現藻礁礁體及零星造礁藻的分布，開發對藻礁的影響；小部分纜線沿既成道路佈設，對許厝港溼地的影響；其他則還有確認及釐清海流模擬及漂砂模擬進行；風機基樁施工的環境影響及減輕對策、噪音監測對策等。