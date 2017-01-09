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百元年菜開賣 10道菜1300元

2017-01-09  16:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第五市場的丸東商號連續5年推出百元年菜，由於多項食材上漲，今年佛跳牆售價從200元調高為250元，並增加一道藥膳醉豬蹄，其餘均未漲價，10道菜共1300元，13日起開賣至27日。

餐廳、飯店年菜動輒數百元、上千元，丸東商號年年推出百元年菜，每年均吸引民眾排隊搶購，2個月前就有客人詢問今年何時開賣。丸東商號負責人李西東表示，蒜頭漲6成、紅蔥頭漲1倍、香菇漲3至4成、魚皮也漲了2成，只有豬肉和蔬菜價格平穩，

曾考慮佛跳牆維持原價，但如此必須減少食材，為了維持品質與口味，才調漲50元，其餘魚皮白菜滷、芋頭排骨酥、紅燒獅子頭、紅燒肉等8道菜均維持每道100元；另外，今年限量提供500份藥膳醉豬蹄，售價250元，全部10道菜共1300元。

李西東說，年菜可以單點或整套購買，去年光是佛跳牆就賣出1500碗，其餘年菜則賣出約1萬碗，今年準備的量和去年差不多，13日上午9時開賣，除夕前幾天會視銷售情況決定是否增加數量。

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  • 丸東商號推出百元年菜，10道菜共1300元。（記者張菁雅攝）

    丸東商號推出百元年菜，10道菜共1300元。（記者張菁雅攝）

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標題：百元年菜開賣 10道菜1300元


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