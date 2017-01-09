石岡壩管理中心新建工程 動土

石岡壩管理中心新建工程動土。（圖由立委江啟臣服務處提供）

2017-01-09 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕石岡壩管理中心新建工程今天舉行動土典禮，立委江啟臣、經濟部水利署副署長鍾朝恭、中區水資源局局長陳弘凷、台中市政府副市長林陵三、台中市議員陳本添等皆出席動鏟，這項工程將斥資1億餘元興建3層樓建築，內含水資源教育館與大甲溪展覽館等，陳弘凷表示，除安全性考量，並希望與周邊的觀光資源整合。

石岡壩管理中心建築具有35年歷史，加上歷經921強震，建築體有安全疑慮，立委江啟臣積極協調中央，爭取將石岡水壩升級成為環境生態教育中心，讓石岡成為整合山線大甲溪沿岸生態觀光的「入口導覽總部」，帶動石岡新亮點，未來更可結合2018台中國際花博，串連大甲溪流域生態文化與中下游觀光資源，發揮最大的加乘效益。

新的石岡壩管理中心，位在現址右側，以石岡舊稱「石崗仔」為設計理念，除具有水源調度中心功能外，並兼具水資源教育宣導與結合周邊觀光資源。

江啟臣表示，石岡水壩周邊因水資源保護區限建措施，地方發展受限，只能以回饋金的方式消極補償，實際上石岡壩擁有豐富水力設施與生態景觀，不該是居民的負擔，反而應成為帶動地方繁榮的正面資產，希望仿效美國胡佛水壩及日本立山黑部水壩生態觀光模式，建設石岡水壩觀光園區。

陳弘凷說，新的管理中心除具備智慧水的管理營運系統，並將與周邊觀光資源整合，設置水資源教育館、大甲溪展覽館等，為地面3層樓建築，工程經費1億500萬，預計明年初完工，希望趕在2018台中國際花博開幕前完工，成為石岡休閒觀光的新亮點。