iPhone問世10週年 這10件事改變全世界
10年前的今天，蘋果已故執行長賈伯斯在舊金山舉行的MacWorld大會中發表第一代iPhone。（法新社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕2007年的1月9日，是蘋果公司發表第一代iPhone的日子，只支援2G網路、200萬像素、128MB容量，沒有鍵盤，只有HOME按鍵與電源鍵，當時的蘋果執行長賈伯斯說，這是領先業界5年的革命性產品。如今10年過去，iPhone甚至徹底改變了人類生活。
科技外媒《CNet》整理出它為世界帶來的10種改變：
1. 隨時在線
從前人們只能打開電腦電源、連到IE瀏覽器才能上網，自從可用智慧型手機上網後，人們逐漸習慣隨時隨地使用網路，後來apps問世，連網頁瀏覽器都不必打開。
2. 衍生更多周邊產品
iPad、智慧手錶、耳機……這些產品與iPhone息息相關，還有各式配件，如數之不盡的手機殼、耳機塞、充電器等等，美國分析機構ABI Research估計，手機配件市場在2021年將達到1100億美元（約新台幣3.5兆）的規模。
3. 各式應用程式
蘋果第一代iPhone並沒有App Store，直到了2008年7月，蘋果推出iPhone3GS，才容許由第三方開發應用程式，目前App Store上有超過200萬個應用程式。應用程式的出現也徹底改變各行各業，如Uber影響部分民眾搭車的習慣，Instagram、Snapchat的出現則改變人們分享照片的習慣。
4. 人人變成攝影愛好者
即使你有一台相機，也不見得熱愛拍照，但iPhone結合上網與相機功能，加上臉書與Instagram等社交平台的流行，每個人都可以隨手拍一張、即時分享給眾多好友，真正的相機反而被擱置在一旁。
5. 生活直播
iPhone就像一部非常方便的手提V8（還記得這玩意嗎？），加上臉書開發了直播功能，人們常用來隨時隨地報導生活大小事、所見所聞，甚至是社運場合的暴力等等。
6. 觸控螢幕
賈伯斯曾如此表達對觸控筆的不屑：「誰需要觸控筆？不僅要拿來拿去，還可能把它弄丟，人們未來會用與生俱來的十個設備─我們的手指，來創造自從滑鼠之後，最具代表性的使用者媒介。」他所說的正是觸控螢幕。
賈伯斯這番話遠比他所預想的還要正確。如今隨處可見互動式螢幕，新世代的小寶寶可能還會先滑電視螢幕，才發現電視螢幕怎麼不會動？
7. 不再迷路
有了iPhone的地圖功能，不必再擔心在陌生城市迷路。Google Maps及蘋果的Apple Maps是iPhone使用者常用的上兩大地圖程式，近年更加入大眾交通運數乘車指南等功能。
8. 改變玩電動遊戲的習慣
iPhone改變了人們打電動與付費的習慣，例如單靠一隻手指就能玩的紅極一時的《憤怒鳥》。最賺錢的10大iPhone應用程式中，有7項都是手機遊戲，包括去年推出造成全球轟動的《Pokemon Go》。
9. 現金結帳不再是王道
蘋果不是第一家探討「使用手機付費」的公司，但加入推動這個潮流，讓這個習慣更加貼近人群。iPhone的應用程式「Wallet」可將信用卡、商店卡、登機證、電影票、折扣券、積分卡等各種票卡集合起來，結帳買單更加方便。
10. 其他改變
－我們不必再攜帶手電筒、計算機等工具出門，因為手機就有。
－各式串流軟體的出現，也改變了人們聽音樂、播放電視劇集的習慣。
－Podcasts功能讓人們隨時回顧錯過的電台節目。
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