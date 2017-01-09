亞洲第1！機場聯外電動公車 台中23日啟動

亞洲首條國際機場聯外全電動公車，A1台中國際機場到國美館路線，將於23日正式通車營運，車身內外彩繪HELLO KITTY，十分吸睛。（記者歐素美攝）

2017-01-09 12:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中第一！亞洲首條國際機場聯外全電動公車，Ａ1台中國際機場到國美館路線，將於23日正式通車營運，將採全預約方式，配合航班，每天30班次來回，車體內外皆彩繪HELLO KITTY，十分吸睛，可望吸引國內外旅客搭乘，成為台中觀光公車。

交通局長王義川表示，Ａ1台中國際機場到國美館路線，是全國第一條以全綠能低地板電動公車營運的機場聯外公共運輸路線，也是亞洲第一，正式啟動機場聯外運輸系統新紀元，A1路線行經台中國際機場、新烏日火車站、五權西永春東七路口、五權西路、五權西文心路口、五權西東興路口、五權西忠明南路口、國美館。3月國光客運並將行駛台中國際機場-台灣大道-台中火車站；台中國際機場-中清路-逢甲夜市兩條路線的機場快捷。

王義川表示，這三條路線將涵蓋背包客來台中喜歡去的幾個主要景點，而捷順交通公車除將投入8輛全新地板電動公車行駛機場到國美館路線外，另2輛全新地板電動公車將投入其現有公車路線，屆時台中市電動公車數量將達52輛，超越桃園的41輛，成為全台第一，因業者用心研發，電動公車妥善率達99%以上，台中市每天行駛的柴油公車多達1000輛，市府藉由提高電動公車的補助，希望達到替換柴油公車達20％的目標。

台中市觀光旅局長盛山表示，台中國際機場缺乏快捷公車一直備受詬病，這條A1大家等了好久，主因客運業者對機場的航線增加及客運量沒信心，強調越捷航空將於15日開航台中到胡志明市航線，另虎航等台中到曼谷、澳門等航線也將於3月底陸續開航，市府將打造台中國際機場成為窄體客機起降最多的機場，呼籲客運業者對市府團隊有信心。

捷順交通公司表示，A1台中國際機場-國美館路線將採全預約、旅客需求為導向，每次搭乘費用100元，需3天前預約，若取消要扣除30元手續費，預約電話0800888952。

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