北市醃漬產品 酸菜漂白劑二氧化硫超標42倍
2017-01-09 12:05
〔記者張議晨／台北報導〕距離過年只剩2週，台北市衛生局今公布蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品查驗結果，總計抽驗97件產品，有5件不符規定，其中在環南市場乙棟269號攤位查驗的酸菜，被檢出防腐劑超標，另外漂白劑二氧化硫則超過法定標準達42倍。衛生局表示，抽驗不符規定產品，已要求業者下架， 經查食品來源均為外縣市，已移請當地衛生局辦理。
衛生局食藥處長王明理指出，本次專案主要針對傳統市場等零售地點進行抽驗，重點項目為防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑等，檢出1件「甘甜梅」糖精超標、1件「梨山粹脯」防腐劑苯甲酸超標，2件酸菜產品漂白劑二氧化硫超標，另有1件瓜仔脯被檢出不得添加的甜味劑「環已基磺醯胺酸」。
王明理解釋，苯甲酸為常用食品防腐劑，添加食品可抑制微生物生長，但若食用過量，會對肝、腎功能造成影響。而漂白劑二氧化硫，食用過量則會造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀。甜味劑則會引起口乾、胃酸過多造成腸胃道不適。
王明理表示，抽驗不符規定產品，均要求業者下架，追查來源均屬外縣市，已移請當地衛生局辦理，若查證屬實，可依《食品安全衛生管理法》開罰製造業者3萬至300萬元罰鍰。
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