| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
《金球獎╱戲劇類影后》伊莎貝雨蓓 首次提名就得獎 《金球獎》《樂來越愛你》提7中7 大滿貫創紀錄 高雄7測站空品「警戒橘」 橋頭亮起「不良紅」 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

北市醃漬產品 酸菜漂白劑二氧化硫超標42倍

2017-01-09  12:05

〔記者張議晨／台北報導〕距離過年只剩2週，台北市衛生局今公布蜜餞、脫水蔬果及醃漬產品查驗結果，總計抽驗97件產品，有5件不符規定，其中在環南市場乙棟269號攤位查驗的酸菜，被檢出防腐劑超標，另外漂白劑二氧化硫則超過法定標準達42倍。衛生局表示，抽驗不符規定產品，已要求業者下架， 經查食品來源均為外縣市，已移請當地衛生局辦理。

衛生局食藥處長王明理指出，本次專案主要針對傳統市場等零售地點進行抽驗，重點項目為防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑等，檢出1件「甘甜梅」糖精超標、1件「梨山粹脯」防腐劑苯甲酸超標，2件酸菜產品漂白劑二氧化硫超標，另有1件瓜仔脯被檢出不得添加的甜味劑「環已基磺醯胺酸」。

王明理解釋，苯甲酸為常用食品防腐劑，添加食品可抑制微生物生長，但若食用過量，會對肝、腎功能造成影響。而漂白劑二氧化硫，食用過量則會造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀。甜味劑則會引起口乾、胃酸過多造成腸胃道不適。

王明理表示，抽驗不符規定產品，均要求業者下架，追查來源均屬外縣市，已移請當地衛生局辦理，若查證屬實，可依《食品安全衛生管理法》開罰製造業者3萬至300萬元罰鍰。

廣告
  • 台北市衛生局今公布醃漬產品抽驗結果，有2件酸菜二氧化硫超標，其中1件超標達42倍。（記者張議晨攝）

    台北市衛生局今公布醃漬產品抽驗結果，有2件酸菜二氧化硫超標，其中1件超標達42倍。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二氧化硫 漂白劑 蜜餞 醃漬
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：北市醃漬產品 酸菜漂白劑二氧化硫超標42倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.