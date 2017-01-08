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疑天氣多變致病 台東霍爾的移動城堡主人過世

小白屋在去年尼伯特颱風時重創。（記者王秀亭翻攝）

2017-01-08  23:39

［記者王秀亭／台東報導］有「台東霍爾的移動城堡」、「小白屋」之稱的屋主李文昌驚傳去世，7日上午其女兒在屋內發現李老翁遺體，檢警相驗後身體無明顯外傷，判斷是近來天氣多變導致急病所致，遺體已由家屬領回，享壽89歲。

台東市海濱公園旁，門牌號碼為中正路一號的小白屋是由老榮民李文昌一手搭建，以撿拾的材料拼建而成，從外觀看去就像「補丁布」般，隨著縣農會飼料工廠土地賣給財團興建大飯店而全部拆除，小白屋在2000坪空地旁，格外顯眼，而聲名大噪，成為台東的另類景點。

台東縣榮民服務處人員多日未見其身影，趕緊通知並未同住的女兒、兒子返家察看，7日終於在一樓後方如類似地下室處，發現李老翁的遺體。

據了解，李文昌是位榮民，在台灣娶妻生子，隨著兒女長大外出謀生，李文昌在台東獨居，住家是幾十年來靠著其撿資源回收物，獨立拼湊出來，竟能撐過多次強颱。

不過，去年7月尼伯特颱風17級強風重創台東，小白屋也受到侵襲，2樓以上殘破不堪，李文昌一度感到無奈，未料尚未全部修繕完畢，已因年邁過世。

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