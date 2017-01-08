多元成家 牧師、仁波切為不同宗教同志信徒證婚

同志情侶蔡意欽（右）與祐祐（左）8日在親友的祝福下，由牧師證婚，完成終生大事，兩人相互親吻。（記者張嘉明攝）

2017-01-08 19:03

〔記者陳炳宏／台北報導〕同志婚姻要已經很艱難了，更何況是不同宗教的同志結婚，藏傳佛教徒蔡意欽和基督徒佑佑，今天下午於花博公園，在同光同志長老教會牧師黃國堯、西藏東周札西仁波切、與雙方父母及親友見證下，完成結婚儀式，當問及他們為何會想走入婚姻？蔡意欽堅定的說，這不只是給彼此的承諾，更是給雙方家人的承諾，要讓我們雙方家長知道，我們跟一般異性戀者一樣，要真心相愛一輩子，不是兒戲。

婚禮一開始，蔡意欽與佑佑，分別在各自妹妹陪伴下，步上結婚舞台，牧師黃國堯證婚時表示，愛的夠深才能瞭解聖經歌林多前書第13章所提的愛的精神，「能夠凡事包容、相信、忍耐」，如果沒有經歷過考驗、風雨，斷不能看得透愛的精神，今天兩位要開始面對前面更多的挑戰，面對種種不同的考驗，才能看到、領會愛的精神、特質與內涵。

最後在雙方宣誓完結婚證辭後，並互戴戒指、相吻，完成基督教儀式，之後也在西藏東周札西仁波切的祝福下，披上哈達完成藏傳佛教婚禮。

蔡意欽受訪時表示，佑佑爸爸是牧師，自己則是藏傳佛教徒，當初兩人在一起時，佑佑爸爸基於反同志以及不同宗教等因素，並未贊同雙方交往，但這一段日子以來，自己陪佑佑接觸並逐步瞭解教會後，也得到佑佑父母的認同。

蔡意欽說，這場婚禮另一個重要目的，就是要告訴所有反婚姻平權的民眾，我的爸爸媽媽、親朋好友、家人同事都贊成我們結婚，就跟一般家庭一樣，為什麼中華民國的法律，至今仍不支持我們。

鄔金秋林佛學會理事長伊希措表示，以佛法角度來看，只要彼此相愛歡喜，這樣的婚姻就應該得到認同；對於最近台灣為婚姻平權紛爭不斷，伊希措說，普天眾人都是平等，要彼此珍惜、不應有仇恨，希望和平相處。

黃國堯表示，當同志在爭取同志婚姻法時，就是希望同志與其他異性戀婚姻都一視平等的被看待，今天的結婚也沒什麼大不了，就是兩人相愛應該有的過程，黃國堯也祝福蔡意欽和佑佑，雙方永遠在一起、彼此相愛。

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