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煮泡麵時加牛奶 韓女星秋瓷炫防水腫臉祕訣

女星吃泡麵加牛奶？湯頭好還能防水腫？營養師證實。（資料照，記者吳亮儀攝）

2017-01-07  23:48

〔即時新聞／綜合報導〕煮泡麵加牛奶？女星跟營養師竟然都推薦？藝人Selina日前在節目中訪問韓國女演員秋瓷炫，Selina說自己常在煮拉麵時加牛奶，沒想到秋瓷炫也這樣吃，秋還說加了牛奶臉才不會水腫，營養師也認為的確有幫助。

韓國女星秋瓷炫，日前來台宣傳新戲上節目時，Selina說自己的招牌菜是「辛拉麵」，而且煮辛拉麵的時候，要加一半的水和一半的鮮奶，湯頭才好吃。沒想到秋瓷炫說：「加鮮奶不是為了好吃，而是韓國人晚上會吃拉麵當宵夜，加點牛奶臉才不會腫。」

《華人健康網》報導，營養師尤偉銘表示，確實加入牛奶可以減少泡麵當中的調味攝取，更能調整重鹹口感，而牛奶當中的蛋白質，可以讓身體中的血清蛋白足夠，減少水腫的產生。

但他也提醒，泡麵當宵夜需要小心熱量、脂肪、鈉含量攝取。使用非油炸麵體、減量使用調味包、不喝湯、加入蔬菜或其他生鮮配料都是能讓泡麵更健康的關鍵。

《華人健康網》原文連結：

煮辛拉麵加鮮奶，原來還有這個驚人的好處！

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  • 韓國女演員秋瓷炫。（資料照，記者胡舜翔攝）

    韓國女演員秋瓷炫。（資料照，記者胡舜翔攝）

  • 營養師證實，牛奶中的蛋白質能讓血液中的血清蛋白平衡並補充，能減少水腫的發生。（情境照）

    營養師證實，牛奶中的蛋白質能讓血液中的血清蛋白平衡並補充，能減少水腫的發生。（情境照）

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相關關鍵字： Selina 健康 健康醫療 水腫 泡麵 牛奶 秋瓷炫
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標題：煮泡麵時加牛奶 韓女星秋瓷炫防水腫臉祕訣


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