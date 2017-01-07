煮泡麵時加牛奶 韓女星秋瓷炫防水腫臉祕訣
2017-01-07 23:48
女星吃泡麵加牛奶？湯頭好還能防水腫？營養師證實。（資料照，記者吳亮儀攝）
〔即時新聞／綜合報導〕煮泡麵加牛奶？女星跟營養師竟然都推薦？藝人Selina日前在節目中訪問韓國女演員秋瓷炫，Selina說自己常在煮拉麵時加牛奶，沒想到秋瓷炫也這樣吃，秋還說加了牛奶臉才不會水腫，營養師也認為的確有幫助。
韓國女星秋瓷炫，日前來台宣傳新戲上節目時，Selina說自己的招牌菜是「辛拉麵」，而且煮辛拉麵的時候，要加一半的水和一半的鮮奶，湯頭才好吃。沒想到秋瓷炫說：「加鮮奶不是為了好吃，而是韓國人晚上會吃拉麵當宵夜，加點牛奶臉才不會腫。」
《華人健康網》報導，營養師尤偉銘表示，確實加入牛奶可以減少泡麵當中的調味攝取，更能調整重鹹口感，而牛奶當中的蛋白質，可以讓身體中的血清蛋白足夠，減少水腫的產生。
但他也提醒，泡麵當宵夜需要小心熱量、脂肪、鈉含量攝取。使用非油炸麵體、減量使用調味包、不喝湯、加入蔬菜或其他生鮮配料都是能讓泡麵更健康的關鍵。
《華人健康網》原文連結：
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