空氣品質持續「不健康」 屏東海線爭設測站

2017-01-07 12:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這幾天雖然天氣穩定，但被東北季風夾帶南下的中國空污物，仍滯留在台灣西部，空氣品質不見好轉，今天空品監測網顯示西南部堪稱「滿江紅」，而台灣尾的屏東海線，僅靠陸海對流根本無法吹散空污物，這幾天清晨竟出現如「晚霞」般的詭異顏色，鄉民除爭設空品測站，並揚言已規畫2月19日上街抗議。

屏東海線從新園到恆春長達百公里，屢屢受到冬天空污影響，儘管身處空氣品質惡劣的區域，屏東除恆春外，其他深受空污所害的海線居民，難以接受完全沒有測站監測數劇，決定再度爭取在海線設置空品測站。

中央氣象局預報中心主任鄭明典日前在臉書指出，「霞光現象」的藍色與橙黃相間光線，其中偏橙黃色的光線，是因為直射光照到大氣中的懸浮微粒而產生，而枋寮的清晨竟出現「晚霞」，讓居民相當驚懼。

「讓『空氣多差』這個事實攤開受檢驗！」日前清晨送小孩上學的枋寮鄉民張仁吉，就被當時詭異的「晚霞」嗆得不斷咳嗽，他氣憤地表示，這種空氣品質是他小時候根本無從想像的，而最近晚間鄉內還常飄來雞屎臭味、綜合焚燒煙味，晚上根本不敢開窗，出門必帶口罩，若非得出門不可，路燈下的詭異霧霾更令人覺得可怕，要求政府正視居民「呼吸」權力，因為「空氣已讓人難以安居」！

由於屏東並無大型石化工廠，但空污卻是屏東人每到冬季時心、肺中的痛，台灣水資源保育聯盟及屏東環保聯盟等近30個團體已發起上街遊行，預計2月19日將擇地點陳情抗議。

縣環保局則回應，縣府在冬季都會要求砂石場提高灑水頻率、工廠降載，歲修也排在空品不良期，禁燒枝葉、加速淘汰老舊車輛措施也持續推動，不過空品測站設置有其人口條件，鄉民的建議會再向環保署提出。